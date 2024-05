Demon Slayer Saison 4 Épisode 4 : date de sortie, aperçu et spoilers

Tanjiro va commencer l’entraînement du Pilier de la Brume : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer.

La saison 4 de Demon Slayer a démarré fort en adaptant un arc court mais intense. L’entraînement des Piliers a ainsi été lancé, et permettra à tous les pourfendeurs de s’améliorer en vue de la bataille finale qui approche, alors que Kibutsuji Muzan s’intéresse à Nezuko et à sa résistance au soleil.

Le précédent épisode s’attardait davantage sur l’étape de l’endurance, assurée par l’ancien Pilier du Son Tengen Uzui. Proposant plus de scènes que dans le manga, l’anime décrivait ainsi la relation de l’ancien ninja avec le reste des pourfendeurs, qu’il poussait jusque dans leurs retranchements non pas par sadisme, mais pour augmenter leurs chances de survie face aux démons.

Le prochain volet abordera l’étape de l’agilité, sous la tutelle de Muichiro Tokito, aka le Pilier de la Brume. Date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers : on vous dit tout sur l’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le dimanche 2 juin 2024 sur Crunchyroll.

Si le premier épisode était diffusé à partir de 20h45, les nouveaux volets sont quant à eux disponibles dès 19h45 sur la plateforme de streaming.

Premier aperçu et spoilers de l’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer

L’épisode 4 sera consacré à l’entraînement à l’agilité de Muichiro Tokito, le Pilier de la Brume, et sera intitulé “Souris“.

KOYOHARU GOTOGESHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

Le site officiel de l’anime, qui présente l’aperçu ci-dessus de Muichiro Tokito, résume l’épisode de cette manière : “Ayant terminé son entraînement auprès d’Uzui sans incident, Tanjiro renforce ses liens avec les membres de l’Armée des pourfendeurs de démons et renouvelle avec Uzui leur serment de vaincre Muzan Kibutsuji. Lorsqu’il se rend ensuite au domaine des Tokito, Muichiro a déjà commencé un entraînement intense avec les pourfendeurs.“

Tanjiro va alors découvrir l’entraînement du Pilier de la Brume, qui consiste à améliorer l’agilité des soldats. Pour l’occasion, Muichiro participe en affrontant les pourfendeurs, face auxquels il se montre particulièrement froid, voire vexant. En revanche, il restera affable avec notre héros, qu’il connaît mieux et qui fait preuve d’une habilité évidente.

Comme pour l’épisode 3 de la saison 4 qui s’est attardé sur Tengen Uzui et a offert davantage de scènes que dans le manga, l’épisode 4 en dévoilera certainement un peu plus sur Muichiro Tokito. Notamment concernant son histoire et ses liens avec l’Armée des pourfendeurs, en approfondissant ainsi le personnage découvert dans l’arc du Village des Forgerons.

Enfin, réussir l’entraînement à l’agilité permettra ensuite à Tanjiro de passer à celui de la souplesse, dirigé par un guerrier aussi adorable que terrifiant dans Demon Slayer : Mitsuri Kanroji, le Pilier de l’Amour.