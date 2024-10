Bleach Thousand-Year Blood War Partie 3 : Calendrier des épisodes et plateforme

La bataille finale reprend : pour ne rien rater de l’avant-dernière partie de Bleach Thousand-Year Blood War, voici le calendrier de sortie détaillé des épisodes de The Conflict.

L’anime a fait ses débuts en 2004 et n’a cessé de gagner en popularité depuis. Et même après une pause de plusieurs années, l’adaptation du manga de Tite Kubo a généré un enthousiasme débordant de la part des spectateurs, ravis de pouvoir assister à la conclusion d’une histoire qui aura bercé plusieurs générations. C’est toujours sous la direction du Studio Pierrot que les personnages de Bleach s’illustrent, alors qu’une guerre sanglante s’est lancée entre la Soul Society et les Quincy.

Appelé à l’aide, Ichigo brandit une nouvelle fois son zanpakuto pour ferrailler contre l’injustice et tenter de rétablir un semblant d’ordre. Deux parties sont déjà sorties, et la troisième, intitulée The Conflict, débarque avec le programme des animes d’automne 2024 : pour ne rien rater de l’avant-dernier cour de Bleach Thousand-Year Blood War, voici son calendrier de sortie détaillé des épisodes.

Quand sortira l’épisode 1 de la partie 3 de Bleach TYBW ?

L’épisode 1 de la partie 3 de Bleach Thousand-Year Blood War sortira le 5 octobre 2024 sur Disney+.

La suite de l’anime sortira de manière hebdomadaire sur la plateforme de streaming. En tout, la partie 3 de Bleach TYBW comptera 13 épisodes : à moins d’un changement du planning, le final de The Conflict est donc attendu pour le 28 décembre 2024.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Bleach TYBW Partie 3 :

Épisode 1 : 5 octobre 2024

Épisode 2 : 12 octobre 2024

Épisode 3 : 19 octobre 2024

Épisode 4 : 26 octobre 2024

Épisode 5 : 2 novembre 2024

Épisode 6 : 9 novembre 2024

Épisode 7 : 16 novembre 2024

Épisode 8 : 23 novembre 2024

Épisode 9 : 30 novembre 2024

Épisode 10 : 7 décembre 2024

Épisode 11 : 14 décembre 2024

Épisode 12 : 21 décembre 2024

Épisode 13 : 28 décembre 2024

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

Les deux premières parties de Bleach Thousand-Year Blood War sont déjà disponibles sur Disney+. Et si l’histoire d’Ichigo ne vous suffit pas, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux meilleurs animes de l’été 2024, ou aux séries les plus attendues de l’automne.

