Tous les animes de l’automne 2024 : Le planning de sortie des films et séries

Après un été spectaculaire, la saison d’automne 2024 va débarquer avec des nouveautés qui mettent l’eau à la bouche : on vous donne le calendrier de sortie de tous les films et séries qui vont rejoindre nos plateformes de streaming.

L’été 2024 a offert une sélection de créations excitantes du côté des animes : certains ont confirmé leur succès en renouvelant leur réussite dans de nouvelles saisons, comme Oshi No Ko ou My Hero Academia, tandis que des nouveautés sont venues se faire une place dans les tops de la saison, à l’image de l’excellent The Elusive Samurai ou encore le très attendu Fairy Tail : 100 Years Quest.

Mais si l’été touche à sa fin, la rentrée des classes ne rime pas toujours avec déprime : l’année n’est pas finie, et promet encore de très belles choses aux aficionados d’animation japonaise. Entre Dandadan qui s’annoncé d’ores-et-déjà comme un immanquable de 2024 ou encore le retour de Bleach Thousand-Year Blood War et sa partie 3, l’automne aura de quoi stimuler les passions. Et pour vous aider à vous y retrouver avec les dates, on vous dresse ici le calendrier de sortie des animes de la nouvelle saison.

Animes d’automne 2024 : le calendrier des séries

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

29 septembre

Uzumaki

1er octobre

I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

Let This Grieving Soul Retire

Tying the Knot with an Amagami Sister

2 octobre

Acro Trip

Re:ZERO Saison 3

The Prince of Tennis: U-17 World Cup Semifinal

3 octobre

Dandadan

MECHA-UDE

365 Days to the Wedding

Trillion Game

Loner Life in Another World

Hamidashi Creative

4 octobre

Hyakushou Kizoku Saison 2

Kabushikigaisha Magilumière

Duel Masters LOST: Tsuioku no Suishou

How I Attended an All-Guy’s Mixer

The iDOLM@STER Shiny Colors Saison 2

Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi

DanMachi Saison 5

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II

Touhai: Ura Rate Mahjong Touhai Roku

5 octobre

Ranma ½

Blue Lock Saison 2

Blue Exorcist: Beyond the Snow Saga

Kagaku x Bouken Survival!

Chi – Chikyuu no Undou ni Tsuite

Shibuya♡Hachi Partie 2

Oi! Tonbo Saison 2

Party kara Tsuihou sareta Sono Chiyushi, Jitsu wa Saikyou ni Tsuki

Kimi wa Maid-sama.

6 octobre

Love Live! Superstar!! Saison 3

Puniru wa Kawaii Slime

MF Ghost Saison 2

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Saison 2

Murai in Love

7 octobre

Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions Saison 2

Neko ni Tensei shita Ojisan

After-School Hanako-kun Saison 2

Natsume’s Book of Friends Saison 7

8 octobre

Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita!

9 octobre

The Do-Over Damsel Conquers The Dragon Emperor

10 octobre

Tono to Inu

Nina du Royaume aux Étoiles

Good Bye, Dragon Life

11 octobre

Dragon Ball Daima

13 octobre

Shangri-La Frontier Saison 2

14 octobre

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest Saison 3

19 octobre

Blue Wolves

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict

Criminelles Fiançailles

Negative Positive Angler

Haigakura

Demon Lord 2099

Link Click: Bridon Arc

Demon Lord, Retry! R

Asatir 2: Mirai no Mukashi Banashi

Pochaazu

Rurouni Kenshin Saison 2

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles Saison 2

If My Wife Becomes an Elementary School Student

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World Saison 2

KamiErabi GOD.app Saison 2

Blue Box

The Most Notorious “Talker” Runs the World’s Greatest Clan

Okaimono Panda!

Kinoko Inu

A Herbivorous Dragon of 5,000 Years Gets Unfairly Villainized Saison 2

Animes d’automne 2024 : le calendrier des films

Crunchyroll

4 octobre

Fureru

25 octobre

Give It All

8 novembre

L’Attaque des Titans : The Last Attack

Fuuto Tantei Movie: Kamen Rider Skull no Shouzou

22 novembre

Gintama on Theater 2D: Kintama-hen

29 novembre

Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror Movie

13 décembre

30-sai made Doutei dato Mahoutsukai ni Nareru Rashii Movie

20 décembre

Nintama Rantarou Movie: Dokutake Ninja Tai Saikyou no Gunshi

27 décembre

Inazuma Eleven Movie: The Legendary Kickoff

Inazuma Eleven the Movie: Prologue to the New Heroes

À noter que les dates des films sont pour le moment celles de la sortie japonaise : les dates françaises n’ont pas encore été confirmées ni annoncées.

À noter que les dates des films sont pour le moment celles de la sortie japonaise : les dates françaises n'ont pas encore été confirmées ni annoncées.