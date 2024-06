Une nouvelle annonce pour la partie 3 de Bleach TYBW confirmée pour juillet

L’attente va bientôt toucher à sa fin, puisqu’une annonce spéciale concernant la partie 3 de Bleach : Thousand-Year Blood War est prévue pour juillet 2024.

L’anime Bleach a fait son retour en 2022 après une pause de plus de dix ans, et a alors proposé l’adaptation du dernier arc de l’œuvre de Tite Kubo, connu sous le nom de “Thousand-Year Blood War“. Une conclusion découpée en quatre parties pour la série d’animation.

La partie 2 a été diffusée de juillet à septembre 2023, tandis que la suite a été annoncée pour “courant 2024“… sans plus de précision depuis ! De quoi éveiller l’inquiétude des fans les plus impatients d’Ichigo. Mais qu’ils se rassurent : l’anime a promis de donner de ses nouvelles – et un aperçu ! – à l’occasion de l’Anime Expo de Los Angeles, le 6 juillet 2024.

“Un avant-goût de la partie 3 de BLEACH : Thousand-Year Blood War – The Conflict est prévu pour le 6 juillet à l’Anime Expo 2024 !“

Autant dire que la nouvelle, relayée sur les réseaux sociaux, a ravivé la flamme des spectateurs, toujours plus impatients de retrouver leurs Shinigamis préférés. C’est en tout cas ce qu’on retrouve dans de nombreux posts sur X/Twitter : “Avec la sélection des meilleurs combats de tout Bleach qui commence mercredi prochain sur TV Tokyo et cette possible présentation d’un nouveau teaser de la partie 3 de TYBW, la première semaine de juillet sera remplie de choses fantastiques ! Cet automne ou début 2025 ? Nous sommes prêts, nous l’attendons.”

Un avis largement partagé par les autres aficionados, persuadés d’avoir au moins droit à un teaser, comme l’assure ce fan : “Trailer, visuel clé et date de sortie sont quasiment garantis ! C’est si proche, mais je n’en peux plus d’attendre ! J’aimerais que ce soit ce week-end“

Un troisième a ajouté : “Eh bien, les amis, la semaine prochaine il y aura ce que nous attendions tous, l’aperçu du cour 3. Et puis, merci beaucoup de m’avoir donné cette info le jour de mon anniversaire ! C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je pouvais espérer !“

Le mois de juillet sera chargé en annonce : on attend également des nouveautés sur Solo Leveling, que le producteur d’A-1 Pictures a également teasées à l’occasion de l’Anime Expo et de la Japan Expo de Paris. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également retrouver la liste des animes qui sont attendus ce mois-ci.