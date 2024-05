Demon Slayer Saison 4 Épisode 3 : date de sortie, aperçu et spoilers

La saison 4 de Demon Slayer continue de nous présenter l’arc de l’Entraînement des Piliers : date et heure de sortie, première image et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 3.

La saison 4 de Demon Slayer n’en est qu’à ses débuts, mais compte déjà parmi l’une des séries les plus appréciées de l’année. Entre un premier épisode d’une heure qui avait battu des records en salle avant de débarquer sur Crunchyroll et un deuxième qui aura bien fait rire les spectateurs devant les interactions compliquées entre Tanjiro et le pilier de l’eau Giyu Tomioka, l’anime commence bien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais notre héros ne va plus rigoler longtemps, alors qu’il récupère après les incidents du Village des Forgerons. Remis sur pied, il va lui aussi devoir se soumettre à l’entraînement infernal des piliers : date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le dimanche 26 mai 2024 sur Crunchyroll.

Si le premier épisode était diffusé à partir de 20h45, les nouveaux volets sont quant à eux disponibles dès 19h45 sur la plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Premier aperçu et spoilers de l’épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer

Tout est dans le titre ! En effet, l’épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer est intitulé “Tanjiro est rétabli et se joint à l’entraînement“.

KOYOHARU GOTOGE/SHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

Sur le site officiel de l’anime, qui présente en aperçu Tengen Uzui, l’épisode est résumé de cette manière : “Giyu Tomioka, tout en discutant avec Tanjiro, décide de surmonter son passé et de participer à l’entraînement, bien que tardivement. Pendant ce temps, Tanjiro, dont les blessures se sont suffisamment rétablies pour lui permettre de participer à l’entraînement, se dirige d’abord vers celui de l’ancien pilier, Uzui.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir profité de son temps de récupération en reboostant le pilier de l’eau, Giyu Tomioka, Tanjiro va pouvoir rejoindre le reste des troupes de l’Armée des Pourfendeurs. Le jeune homme pourra ainsi comprendre pourquoi les autres soldats se plaignent de l’intensité des épreuves imposées par leurs chefs.

Mais contrairement au reste des Pourfendeurs, il n’aura aucun mal à surmonter les premières étapes. Ce sera au moins pour lui l’occasion de pouvoir échanger à nouveau avec certains piliers avec lesquels il a combattu : Tengen Uzui sera heureux de le revoir, quand Muichiro Tokito ne sera pas étonné de le voir passer son épreuve sans trop de difficulté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les choses se corseront après l’entraînement à la souplesse de Kanroji Mitsuri, pilier de l’Amour : Tanjiro va en effet accéder à l’étape du pilier du Serpent, qui a manifestement une dent contre lui. Passer cette épreuve lui permettra de retrouver un ami de longue date de Demon Slayer, Zen’itsu.