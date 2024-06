Demon Slayer Saison 4 Épisode 6 : date de sortie, première image et spoilers

Tanjiro arrive à la dernière étape de l’entraînement des piliers : date et heure de sortie, première image et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 6 de la saison 4 de Demon Slayer.

La saison 4 de Demon Slayer approche toujours un peu plus de sa conclusion alors qu’elle adapte l’arc de l’entraînement des piliers, soit l’avant-dernier du manga signé Koyoharu Gotoge. La force et l’endurance des pourfendeurs de démons y sont mis à rude épreuve, les chefs de l’Armée leur imposant des épreuves difficiles à passer – et obligatoires, malheureusement pour Zen’itsu.

Mais c’est pour la bonne cause, car nos héros doivent se préparer pour une ultime bataille qui ne fera pas de quartier. En effet, Nezuko a attiré l’attention de Kibutsuji Muzan en survivant aux rayons du soleil. Le démon va donc mobiliser ses monstres pour tenter de s’approprier la faculté de la sœur de Tanjiro.

Ce dernier s’est donc plié avec beaucoup d’enthousiasme aux épreuves imposées de l’entraînement des piliers, et a enfin atteint la dernière étape : celle du pilier du rocher. Date et heure de sortie, première image et spoilers, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 6 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 6 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le 16 juin 2024 sur Crunchyroll à 17h45.

Si les précédents épisodes étaient diffusés à 19h45, les prochains volets seront quant à eux disponibles deux heures plus tôt sur la plateforme de streaming, en version sous-titrée.

Spoilers de l’épisode 6 de la saison 4 de Demon Slayer

L’épisode 6 sera consacré au renforcement musculaire de Gyomei Himejima, le pilier du rocher, et sera intitulé “Le plus fort des pourfendeurs“.

KOYOHARU GOTOGE/SHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

Le site officiel de l’anime, qui présente l’aperçu ci-dessus de Gyomei Himejima, résume l’épisode de cette manière : “Après avoir surmonté l’entraînement d’Iguro et Sanemi, Tanjiro se dirige, avec Zenitsu, vers le lieu d’entraînement de Himejima situé au fond des montagnes. À peine a-t-il le temps de retrouver Inosuke et Murata, déjà en plein entraînement, que commence l’intense entraînement de Himejima.“

L’entraînement de Himejima est simple, mais difficile. On demande aux pourfendeurs de se plier à trois exercices : d’abord celui de la cascade et ses eaux glacées, capables de faire tourner de l’œil aux plus résistants – c’est d’ailleurs pour cette raison que les candidats doivent réciter des mantras, qui permettent de déterminer lesquels se sont évanouis et ont besoin de soins d’urgence. Il faut ensuite porter des troncs, et enfin pousser un rocher sur une distance définie.

C’est Gen’ya qui donnera des conseils très utiles à Tanjiro pour l’étape de la roche, lui expliquant l’intérêt de la répétition dans l’entraînement du pilier du rocher. Le héros pourra ainsi venir à bout de l’entraînement des piliers, ce qui lui vaudra les félicitations de Gyomei Himejima.

Ce dernier dira également reconnaître la valeur de Tanjiro pour le sacrifice qu’il avait fait au village des forgerons, en privilégiant la vie des travailleurs menacés par un démon plutôt que sa sœur, pourtant encore vulnérable au soleil. Mais trop honnête pour cacher la vérité, le protagoniste avouera que la décision avait été prise par Nezuko, qui avait repoussé son frère pour lui éviter de devoir faire un choix.

L’épisode 6 sera crucial : si le nombre d’épisodes pour la saison 4 de Demon Slayer n’a pas encore été révélé, il faut malgré tout noter que l’arc de l’entraînement des piliers touche à sa fin, malgré l’introduction de scènes inédites. La conclusion ne devrait donc plus tarder pour l’anime, préparant à la bataille finale et sa première partie sur la Forteresse Dimensionnelle Infinie, déjà teasée dans de précédents épisodes.

