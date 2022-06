Pokémon Go : Journée Communauté Etourmi (juillet 2022) – Date, bonus, Shiny

Une journée spéciale aura lieu en juillet sur Pokémon Go pour obtenir Etourmi avec de nombreux bonus dont une attaque exclusive et des chances de Shiny accrues.

L’événement mensuel de la Journée Communauté mettra en vedette le type Vol et Normal, Etourmi. Il bénéficiera notamment d’un taux de spawns boosté ainsi que des chances de Shiny accrues.

Dans ce guide, vous retrouverez toutes les informations pour vous aider à tirer le meilleur parti de la Journée Communauté d’Etourmi en juillet 2022.

Sommaire

Date et heure de la Journée Communauté Etourmi

La Journée Communauté dédiée à Etourmi aura lieu sur Pokémon Go le dimanche 17 juillet 2022.

Attention, une Journée Communauté ne dure plus six heures comme auparavant mais désormais trois heures. Celle de juillet débutera à 11h et se poursuivra jusqu’à 14h (heure locale).

Attaque exclusive de la Journée Communauté Etourmi

Les Dresseurs qui feront évoluer un Etourmi en Etourvol puis en Etouraptor pendant l’événement, où jusqu’à cinq heures après la fin (soit jusqu’à 19h), ce dernier apprendra un mouvement exclusif :

Attaque Immédiate : Tornade (16 dégâts en combats de dresseurs | 25 dégâts dans les Arènes et Raids)

Bonus de la Journée Communauté Etourmi

Des bonus seront disponibles lors de la Journée Communauté de Solochi :

Expérience de capture x2

Bonbons de Capture ×2

Chances de recevoir des Bonbons XL Etourmi en attrapant Etourmi x 2 (Niveau +30 uniquement)

en attrapant Etourmi x 2 (Niveau +30 uniquement) Les Encens activés pendant l’événement dureront trois heures

Les Modules Leurre activés pendant l’événement dureront trois heures

Prenez quelques Clichés GO durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise

1 échange spécial supplémentaire peut être effectué pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après celui-ci (3 max pour la journée)

celui-ci (3 max pour la journée) Les échanges effectués pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après celui-ci nécessiteront 50 % de Poussière d’Étoiles en moins

celui-ci nécessiteront 50 % de Poussière d’Étoiles en moins Si suffisamment de Pokémon sont attrapés avec l’aide d’un seul Module Leurre, le bonus d’expérience x3 pour la capture passera à x4 pendant 30 minutes

Après la fin de l’événement de trois heures de la Journée Communauté, de 14h à 19h, les Dresseurs pourront se mesurer à des Combats de Raid uniques 4 étoiles. Ils seront accessibles via un Passe de Raid gratuit et Passe de Combat Premium. Une victoire dans l’un des Raids augmentera le taux d’apparition d’Etourmi autour de l’Arène qui a accueilli le Raid pendant 30 minutes.

De plus, une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique dans la Boutique sera disponible.

Enfin, un lot comprenant 30 Hyper Balls devrait être disponible gratuitement dans la Boutique durant l’événement. Des stickers exclusifs seront à gagner dans les PokéStops, dans les Cadeaux et dans la Boutique.

Comment bien se préparer pour la Journée Communauté Etourmi

Si vous comptez participer à la Journée Communauté, découvrez nos conseils pour se préparer idéalement et tirer le meilleur parti de l’événement :

Achetez au moins deux E ncens à utiliser tout au long de la journée et conservez tous les L eurres que vous avez.

à utiliser tout au long de la journée et conservez tous les que vous avez. Ayez dans votre inventaire BEAUCOUP de Poké Balls et Hyper Balls afin de capturer le maximum de Pokémon durant la journée.

et afin de capturer le maximum de Pokémon durant la journée. Faites de la place dans votre boîte Pokémon .

. Achetez un billet (0.99€ si vous le souhaitez) au magasin pour débloquer l’Étude spéciale de la Journée Communauté intitulée “Rapport d’Étude: Etourmi”

Tous les Pokémon des Journées Communauté en 2022

Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur la Journée Communauté dédiée à Etourmi. N’hésitez pas à retrouver nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

