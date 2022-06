Pokémon Go : Un glitch a ruiné la Journée Communauté de Solochi

Beaucoup de joueurs Pokémon Go avaient hâte de l’événement de la Journée de la communauté mais un glitch a fait disparaître Solochi.

Les fans de Pokémon Go ont eu du mal à profiter pleinement des derniers événements organisés par Niantic. À l’exception de la Semaine Aventure, les derniers événements ont réellement déçu la communauté à cause des glitchs, du temps réduit ou encore du peu de Shiny à trouver.

Lors de la Journée Communauté de Solochi, qui a été victime des changements réalisés sur le jeu au mois de mars, les joueurs ont pu rencontrer beaucoup de Pokémon Shiny mais un bug frustrant est venu ruiner la fête.

Un glitch d’apparaître était déjà présent lors du Pokémon Go Fest 2022 et beaucoup de joueurs s’en sont logiquement plaints. Même si ce problème n’était plus arrivé depuis ce moment, il a fait son retour lors de la Journée Communauté du mois de juin.

C’est l’utilisateur reddit p33k4y qui a enregistré son jeu lors de l’événement pour signaler le bug. On peut voir que trois Solochi sont apparus proche du dresseur mais lorsqu’il a voulu les affronter, ils ont disparu.

Niantic a déjà précisé que ce n’était qu’un bug visuel lors du Go Fest.

“Le tristement célèbre “bug visuel” d’annulation d’apparition instantanée de retour lors de la Journée communauté de Solochi”

Cependant, alors que les Journée communautaires ne durent d’habitude que trois heures, les joueurs ont pu s’amuser pendant trois heures supplémentaires afin de faire apparaître plus de Solochi, ce qui est un geste apprécié. Mais les problèmes ont continué lorsque la forme évolution de Solochi (Diamat) ne pouvait pas apparaître en Shiny.