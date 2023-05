Comment obtenir des Fragments Obscurs et des Gemmes Purifiées dans Pokémon Go

Les Fragments Obscurs et les Gemmes Purifiées sont deux nouveaux objets dans Pokemon Go, mais comment les obtenir ? À quoi servent-ils ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les combats de Raid ont eu droit à une toute nouvelle mise à jour dans Pokemon Go avec l’arrivée tant attendue des Raids Obscurs. Ces Raids ponctuels proposent aux dresseurs d’affronter de surpuissants Pokémon Obscurs sous le contrôle de la Team Go Rocket.

Dans ces nouveaux Raids, partir au combat avec d’autres Dresseurs et emmener une équipe de compétition est indispensable… mais insuffisant. En effet, la collecte de Fragments Obscurs et de Gemmes Purifiées est très importante afin de vous donner l’avantage dont vous avez besoin pour gagner – voici donc comment vous pouvez mettre la main sur ces objets.

Qu’est-ce que les Fragments Obscurs dans Pokemon Go ?

Les Fragments Obscurs sont des morceaux de gemmes mystérieux laissés par les sbires de la Team Go Rocket dans Pokemon Go. Une fois que vous en aurez collecté quatre, vous pourrez les assembler en une Gemme Purifiée à l’aide du Purificateur de fragments du Professeur Willow.

Les Gemmes Purifiées seront très utiles lors des combats contre les Boss de Raid Obscur. Ces créatures puissantes deviendront enragées au fur et à mesure que vous les combattez, augmentant leur attaque et leur défense. Utiliser une Gemme Purifiée permettra de calmer le Pokémon ennemi, et ainsi de diminuer ses stats.

Comment obtenir des Fragments Obscurs dans Pokemon Go

Il y a deux façons d’obtenir des Fragments Obscurs dans Pokemon Go : En récompense pour avoir vaincu un membre de la Team Go Rocket ou en récompense pour avoir gagné un Raid Obscur.

Le nombre de Fragments Obscurs que vous recevez après avoir vaincu un membre de la Team Go Rocket dépend de leur rang. Un sbire de la Team Go Rocket vous donnera un Fragment Obscur, tandis qu’un leader de la Team Go Rocket vous en fournira trois.

Vous pouvez également obtenir des Fragments Obscurs en récompense pour avoir vaincu un Boss de Raid Obscur. Le nombre que vous recevrez peut varier et nous sommes toujours en train de l’évaluer, mais nous imaginons que plus vous êtes efficace au combat, plus vous serez récompensé.

Comment créer des Gemmes Purifiées dans Pokemon Go

Vous devrez collecter quatre Fragments Obscurs avant de pouvoir créer une Gemme Purifiée dans Pokemon Go. Une fois que vous en avez suffisamment, le Professeur Willow apparaîtra sur l’écran et créera automatiquement une Gemme Purifiée pour vous.

Vous pouvez accumuler jusqu’à 10 Gemmes Purifiées, ce qui est très utile car leurs effets se cumuleront dans les batailles de Raid Obscur. Plus vous et vos coéquipiers en utiliserez, plus vous diminuerez l’attaque et la défense d’un Boss de Raid Obscur.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Fragments Obscurs et les Gemmes Purifiées ! Pendant que vous êtes ici, consultez quelques autres guides Pokémon Go :

