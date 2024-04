Les joueurs de Pokémon Go veulent dire adieu à cette fonctionnalité

Les joueurs de Pokémon Go en ont assez d’une fonctionnalité majeure de Pokémon Go et appellent maintenant à la suppression des Gemmes Purifiées du jeu.

Il existe de nombreuses fonctionnalités frustrantes pour les joueurs dans Pokémon Go, et la communauté est rapide à critiquer celles qui ne sont pas correctement implémentées ou qui sont plus problématiques qu’utiles. En fait, les Gemmes Purifiées sont une de ces fonctionnalités, la base de joueurs appelant maintenant Niantic à supprimer complètement ce mécanisme.

Partageant leurs frustrations sur la page Reddit de Silph Road de Pokémon Go, un utilisateur a demandé à Niantic de « simplement supprimer le mécanisme des gemmes de Raid Obscur » après avoir rencontré de multiples bugs, pertes et passes de raid gaspillés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pendant un Raid Entei, l’auteur du post explique que « le bug d’enragé se produit encore une fois, gaspillant notre passe de raid et nos gemmes. Malheureusement, nous manquions une gemme pour retenter, donc environ 30 minutes et des ressources gaspillées » signifiant que tout ce travail acharné et ces ressources ont été perdus après un bug frustrant, et parce qu’il avait besoin de plus de gemmes, il ne pouvait pas simplement retenter en toute sécurité.

Il a continué à expliquer : « Ces trucs d’obscur sont déjà assez difficiles pour nos communautés rurales mais en plus de ça, il y a des bugs. Désactivez déjà le mécanisme de gemme. Ou faites en sorte que les gemmes (et le passe de raid d’ailleurs) ne soient consommées qu’en entrant dans l’écran de capture. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreux autres joueurs de Pokémon Go ressentent la même chose, des centaines prenant part aux commentaires pour demander sa suppression.

« Tout ce système est incroyablement difficile sans raison », a commenté un joueur, tandis qu’un autre a fait écho aux frustrations de l’auteur du post en ajoutant que les joueurs « ne devraient pas avoir besoin d’une certaine quantité pour déclencher l’effet. Chacune devrait réduire le boost de rage d’un certain pourcentage. Cela serait à la fois moins ennuyeux et moins bugué. »

Il est clair que la communauté en a assez des Gemmes Purifiées, et c’est à Niantic de corriger les bugs associés ou de les supprimer complètement. Bien qu’aucune déclaration n’ait été publiée concernant un changement ou de nouvelles mécaniques.

L’article continue après la publicité