Le meilleur moveset de Golgopathe dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Avec Opermine mis en vedette dans Pokémon Go, les joueurs peuvent se demander quelles attaques son évolution, Golgopathe, devrait utiliser. Voici les meilleurs ensembles d’attaques pour ce Pokémon de Kalos pour les combats PvP et Raid.

Le Pokémon inspiré des bernacles, Opermine, a été introduit dans Pokémon Go en 2021 et participe de manière appropriée à la célébration environnementale appelée Semaine Environnement, aux côtés d’autres tels que Miamiasme, Trompignon et Apitrini.

Les dresseurs souhaitant utiliser son évolution, Golgopathe, pour concourir dans les combats PvP et Raid de Pokémon Go devront connaître les bons ensembles d’attaques pour cette créature de type Eau/Roche. Voici les détails.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Toutes les attaques de Golgopathe dans Pokémon Go

Ce Pokémon dispose d’un total de trois Attaques Immédiates et cinq Attaques Chargées dans le jeu, couvrant une large gamme de différents types allant de l’Eau et Roche à Insecte, Combat et même Plante.

Attaques Immédiates de Golgopathe

Taillade (Insecte)

Pistolet à O (Eau/STAB)

Coud’Boue (Sol)

Attaques Chargées de Golgopathe

Coup Croix (Combat)

Lame de Roc (Roche/STAB)

Nœud Herbe (Plante)

Coud’Krâne (Normal)

Coqui-Lame (Eau/STAB)

Meilleur moveset de Golgopathe pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Golgopathe dans les combats PvP consiste à utiliser Taillade comme Attaque Immédiate et Coup Croix comme Attaque Chargée.

Taillade peut sembler étrange sur le papier, mais ce mouvement compense son manque de dégâts en générant de l’énergie rapidement, tout en donnant à Golgopathe un accès rapide à ses mouvements secondaires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour la créature, nous recommandons le mouvement de type Combat, Coup Croix pour son Attaque Chargée, car son faible coût signifie qu’il peut être utilisé fréquemment pour tromper les boucliers des adversaires et est le contre parfait pour les types Roche/Acier populaires.

Pour une Attaque Chargée secondaire, associez Coup Croix à Lame de Roc car cela dévastera les Pokémon de type Vol.

Meilleur moveset de Golgopathe pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques que les joueurs peuvent choisir pour Golgopathe dans les combats de Raid inclut Pistolet à O comme Attaque Immédiate et Lame de Roc comme Attaque Chargée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Contrairement au PvP, Golgopathe devrait se concentrer sur son Attaque Immédiate, Pistolet à O. Ses dégâts d’attaque décents et ses gains rapides en énergie le rendent parfait contre les boss de raid de type Feu. Il bénéficie également de STAB et donne au Pokémon un accès rapide à son mouvement de Charge.

Pour l’Attaque Chargée, il est préférable d’opter pour Lame de Roc car elle bénéficie de STAB, mais peut également cibler les ennemis de type Eau et Roche, tout en infligeant une quantité impressionnante de dégâts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs ensembles d’attaques de Golgopathe dans Pokémon Go. Pour plus de contenu de jeu, consultez nos autres guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain