La présence de Méga-Rayquaza dans les Raids de Pokémon Go frustre les joueurs

Niantic a confirmé le retour de Méga-Rayquaza dans Pokémon Go, mais les fans ont immédiatement critiqué la décision du développeur de verrouiller le Légendaire de la Génération 3 dans les Raids Élite.

Contrairement aux Raids normaux, accessibles avec des Passes de Raid à Distance et sans restrictions d’Arène, les variantes Élite suivent un ensemble de règles strictes. En particulier, les joueurs ne peuvent participer à ces derniers qu’en personne et disposent de 45 minutes pour vaincre le Raid, le tout avec des horaires spécifiques.

Les dresseurs qui vivent dans des zones rurales, loin de toute Arène Élite, se retrouvent malgré eux exclus de ce contenu. La nouvelle a poussé les fans sur Reddit à remettre en question le choix de Niantic, l’un d’eux citant Primo-Groudon et Primo-Kyogre comme des événements précédents non entravés par des restrictions Élite.

“C’est comme si Niantic voulait que nous soyons déçus et en colère,” lit-on dans un post, ajoutant “Ils savent sûrement que les Raids Élite sont parmi les fonctionnalités les plus détestées du jeu, et pourtant ils ont quand même choisi d’y mettre Méga-Rayquaza.”

“Ils avaient deux très bons Jours de Raid pour Primo-Groudon et Primo-Kyogre il n’y a pas si longtemps. Pourquoi était-il nécessaire de changer le modèle pour Méga-Ray et tout gâcher ?”

“Vous avez oublié que vous ne recevez que 100 énergies par Raid au maximum.”, ajoute un autre joueur. “Donc, en réalité, vous devez faire environ 6 Raids élites. Ils détestent simplement tous ceux qui ne vivent pas dans une grande ville,” a répondu un joueur.

“Même dans une grande ville, si vous ne connaissez personne, que ferez-vous ? Je survis grâce à l’organisation de Raids en ligne et à des amis de la campagne toujours prêts à aider, mais je n’ai jamais pu faire de Raid Légendaire Élite ou Obscur,” a déploré un autre.

Méga-Rayquaza sera disponible dans les Raids Élite à partir du samedi 29 juin à 12h, 13h, 17h et 18h heure locale. Si vous prévoyez d’affronter la mascotte de Pokémon Émeraude ce week-end, préparez-vous pour le combat avec notre guide.