Un joueur Pokémon Go capture une créature extrêmement rare dès le début du jeu

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a eu une chance incroyable lors de sa première rencontre, lui permettant de capturer l’un des Pokémon les plus frustrants du jeu.

Comme dans les jeux principaux, Pokémon Go possède de nombreux Pokémon rares difficiles à capturer. Cela peut être dû à un faible taux d’apparition ou au fait qu’ils soient liés à des défis difficiles, comme compléter des Raids, ou qu’ils ne soient disponibles que lors d’événements limités.

Il est possible d’échanger des Pokémon dans Pokémon Go, mais cette méthode a ses limites. Beaucoup de joueurs veulent aussi capturer un Pokémon rare par eux-mêmes. Après tout, c’est tout le but du jeu, donc se reposer sur des raccourcis dévalorise la raison de jouer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a un Pokémon qui est particulièrement agaçant à capturer, car il se cache à la vue de tous, utilisant sa capacité spéciale pour se déguiser en d’autres Pokémon. Il peut apparaître plus souvent lors d’événements spéciaux mais sinon, il n’apparaît que par hasard.

Un joueur de Pokémon Go a capturé un Métamorph au début du jeu

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a partagé une capture d’écran de son jeu, venant tout juste de commencer. Le joueur a eu l’incroyable chance de capturer un Métamorph comme son premier Pokémon après avoir obtenu son Pikachu de départ et commencé le jeu.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il ne soit pas un Pokémon Légendaire ou Mythique, Métamorph est difficile à trouver car il apparaît comme un autre Pokémon dans le monde extérieur. Cela signifie que vous ne pouvez en attraper un que par hasard, en capturant chaque Pokémon que vous voyez, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

“Métamorph comme votre premier Pokémon en dehors du starter est stupéfiant de rareté”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre disait, “J’ai commencé à jouer en 2019. J’ai capturé mon premier Métamorph la semaine dernière. C’est quoi ce bordel.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Techniquement, il peut y avoir des cas plus rares de cette capture au début du jeu. Un Métamorph shiny existe dans Pokémon Go, ainsi que des versions avec des statistiques incroyablement bonnes ou mauvaises, mais un Métamorph ordinaire peut toujours être un cauchemar à trouver, même pendant des événements avec un taux d’apparition accru.

Capturer un Métamorph directement est un excellent moyen de commencer votre aventure Pokémon Go, car cela introduit le frisson de rencontrer un Pokémon rare dans la nature. Les réseaux sociaux de Pokémon Go regorgent de joueurs se vantant de leurs trouvailles rares, et un Métamorph précoce vaut certainement la peine de se vanter.

L’article continue après la publicité