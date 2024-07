Un joueur de Pokémon Go félicite Niantic pour sa réaction exemplaire

Le Festival Pokémon Go est toujours l’un des plus grands événements de l’année pour ce jeu mobile massif. Les événements mondiaux tels que le Festival Pokémon Go Global offrent de nombreux Pokémon rares et des Raids excitants pour les joueurs, tandis que les événements en personne attirent des foules de milliers de Dresseurs enthousiastes.

L’un de ces événements en 2024 est le Festival Pokémon Go NYC, qui a attiré des milliers de joueurs à New York, notamment à Randall Park. Bien que les joueurs puissent y assister gratuitement, des billets coûtant un minimum de 30 $ améliorent le gameplay, et de nombreux ajouts offrent encore plus de bonus en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, un participant potentiel a dû manquer cet événement populaire, mais a fini par féliciter Niantic pour leur excellent travail et leur réponse rapide face à un dilemme difficile concernant le Festival Pokémon Go à New York.

Comme expliqué dans un post Reddit, un joueur nommé trvrkapit attendait avec impatience l’événement en personne, mais après avoir assisté à un mariage quelques jours avant, il a commencé à se sentir très malade le matin du Festival Go NYC et a finalement choisi de ne pas assister à l’événement.

The Pokémon Company

Continuant son récit, l’auteur a expliqué qu’il avait contacté le développeur pour tenter de retourner les billets, bien qu’il “les ait achetés en sachant qu’ils étaient non remboursables.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir contacté Niantic et partagé une photo d’un test positif pour la maladie qui a causé une crise sanitaire mondiale, l’auteur a révélé avoir reçu une réponse de Niantic. “À ma grande surprise, ils remboursent mon billet ainsi que mes ajouts, soit environ 60 $.” Puis, il a conclu en disant : “Je voulais juste dire que je pense qu’ils font la bonne chose.”

D’autres joueurs de Pokémon Go ont soutenu l’auteur du post ainsi que le support client. Un commentaire disait : “Je suis désolé que tu sois tombé malade avant le Festival Go, mais c’est vraiment gentil de leur part de faire ça !”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre joueur de Pokémon Go a partagé une histoire similaire, expliquant avoir eu un accident avant le Festival Go de Madrid. Il a commenté : “J’ai contacté le support de Niantic pour demander un remboursement en expliquant ma situation et ils ont répondu très rapidement et ont approuvé.”

D’autres commentaires dans le fil de discussion ont également félicité l’auteur original pour ne pas avoir assisté à l’événement et risqué d’infecter d’autres personnes. Un commentaire disait : “Niantic n’est pas le seul à avoir fait la bonne chose. Merci de ne pas avoir partagé [la maladie] avec tout le monde au Festival Go.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La communauté a également exprimé son appréciation pour les histoires positives autour du jeu. Un commentaire disait : “J’espère que tu ne l’as pas trop mal et que tu te rétabliras rapidement. Merci de partager une histoire positive aussi. J’ai été agacé par quelques choses que Niantic a faites récemment, donc c’est agréable d’entendre des choses positives !”