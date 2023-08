Ces astuces Pokémon Go permettent d’avoir des Meilleurs Copains rapidement

Débloquer le statut de Meilleur Copain pour ses Pokémon est une tâche fastidieuse sur Pokémon Go. Voici quelques astuces pour accélérer le processus.

Les joueurs de Pokémon Go doivent dénicher les Pokémon les plus puissants pour gagner les batailles PvP et PvE, gagner plus de récompenses, et monter de niveau dans le jeu. Une des façons d’assurer cela est d’acquérir le statut de Meilleur Copain pour vos Pokémon les plus puissants, afin qu’ils profitent d’un boost de PC au combat.

De plus, il arrive que des Études particulièrement importantes demandent au joueur d’avoir suffisamment de Meilleurs Copains. C’est notamment le cas de l’Étude Magistrale de Jirachi dont la tâche “Avoir 10 Meilleurs Copains” est un véritable cauchemar pour les dresseurs.

Fort heureusement, il existe quelques astuces ingénieuses pour drastiquement accélérer le processus et obtenir plusieurs Meilleurs Copains rapidement.

Les astuces pour obtenir des Meilleurs Copains rapidement sur Pokémon Go

Dans un thread Reddit consacré à l’Étude Magistrale Vœu Exaucé de Pokémon Go, plusieurs dresseurs en sont venus à partager leurs petites astuces pour accélérer le gain de cœurs des Pokémon, et ainsi débloquer plus rapidement le statut de Meilleur Copain.

Voici un petit florilège d’astuces partagées par la communauté, et qui pourraient grandement vous aider à obtenir des Meilleurs Copains.

La première astuce, partagée par Majestic-Werewolf-87, consiste à prendre soin de plusieurs Pokémon à la fois. Le dresseur explique qu’il est possible de changer de Copain 20 fois par jour. Il est ainsi possible de nourrir un Copain, de joueur avec lui, de prendre une photo et de le faire combattre, puis de passer à un autre Pokémon et répéter le processus. “Si tu t’occupes de 5 à 6 Pokémon à la fois, tu peux y arriver assez rapidement.”

En parlant des combats, Lost-Grandpa nous apprend qu’il est possible d’affronter les Chefs d’équipe et de quitter le combat à peine commencé, ce qui débloque tout de même la récompense en cœurs.

Pour les plus courageux, l’exploration reste bien évidemment un moyen efficace de faire gagner des cœurs à son Copain. Visiter de nouveaux lieux peut notamment permettre de gagner un cœur, à condition que votre Copain soit nourri et vous accompagne.

