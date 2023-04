Comment obtenir un Meilleur Copain rapidement dans Pokémon Go

Choisir un Pokémon comme Copain dans Pokémon Go permet d’obtenir de plus en plus de récompenses au fur et à mesure que votre amitié se développera. Le problème, c’est qu’atteindre le niveau maximum nécessite un certain investissement … Voici quelques astuces partagées par des dresseurs pour obtenir rapidement un Meilleur Copain.

Dans Pokémon Go, les dresseurs peuvent augmenter le niveau de leur amitié avec leur Copain en gagnant des cœurs grâce à différentes actions à effectuer en jeu. Parmi les activités du jour à accomplir avec son Pokémon on retrouve la marche, jouer avec, combattre à ses côtés ou encore lui donner des friandises comme des Baies ou des Poffins.

Au fur et à mesure que les cœurs s’accumuleront, le niveau d’amitié passera de Bon Copain à Grand Copain, puis à Excellent Copain avec pour finir, Meilleur Copain.

Niantic Choisir un Pokémon comme copain dans Pokémon Go permet de récupérer de multiples récompenses.

Pour atteindre ce dernier niveau, les joueurs doivent collecter pas moins de 300 cœurs, ce qui n’est pas une mince affaire. Cependant le jeu en vaut la chandelle, puisqu’en tant que Meilleur Copain, le Pokémon choisi bénéficiera d’un boost de PC.

Si vous avez quelques difficultés à passer ce cap, voici quelques conseils que des joueurs de Pokémon Go ont partagé avec un dresseur sans Meilleur Copain.

Des dresseurs de Pokémon Go donnent des astuces pour atteindre le niveau Meilleur Copain

Sur Reddit, un joueur en difficulté a demandé si des dresseurs avaient des conseils pour atteindre le statut de Meilleur Copain avec leurs Pokémon. L’auteur de la publication n’avait jamais obtenu de Meilleur Copain auparavant et voulait en gagner un rapidement afin de compléter une Étude spéciale.

Un internaute lui a suggéré de changer plusieurs fois de Copain jour. “Commencez par un, nourrissez-le, jouez avec lui, prenez une photo et effectuez trois combats (vous pouvez simplement vous rendre pour obtenir le cœur rapidement), puis passez à un autre Copain”, a écrit l’internaute. “Répétez cela neuf fois et gardez le dixième Copain avec vous.”

Si les dresseurs jouent avec leur Copain tous les jours, parvenir jusqu’au rang de Meilleur Copain devrait prendre environ deux semaines. Lorsque les Pokémon sont heureux (leur niveau de bonheur est affiché en haut à droite, juste au-dessus du bouton “Jouer”), cela permet aux joueurs de doubler le nombre maximum de cœurs qu’ils peuvent recevoir chaque jour.

“Entre le fait de le nourrir, de combattre, de marcher, de prendre des photos et de jouer, vous pouvez obtenir 22 Coeurs lorsqu’il est heureux”, a conseillé un internaute qui a confié avoir déjà obtenu 200 Meilleurs Copains sur le jeu mobile. “Vous pouvez également obtenir 2 cœurs supplémentaires en visitant un nouveau Pokéstop et jusqu’à 3 de plus si votre Copain vous apporte des cadeaux.”

Au cours de la Semaine Environnement, qui se déroule du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril à 20 heures, Niantic a annoncé que les joueurs pourraient gagner des Bonbons avec leur Copain pour la moitié de la distance habituelle. En dehors des événements de cet acabit, il est possible de gagner rapidement des bonbons en misant sur certains Pokémon.