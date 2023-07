Cette astuce Pokémon Go permet de facilement progresser dans l’Étude magistrale de Mew shiny

Une astuce permet de rapidement et facilement compléter l’une des tâches les plus laborieuses de l’Étude magistrale de Mew dans Pokémon Go : attraper 30 Pokémon de type Acier.

Depuis le retour de l’Étude magistrale Tout-en-un n°151 dans Pokémon Go, les joueurs ont exprimé leur frustration devant les tâches interminables qui leur étaient demandées.

Alors que certains joueurs ont qualifié la quête de carrément inaccessible, les joueurs ruraux pensent que Niantic les “bully” avec des exigences largement hors d’atteinte hors des grandes villes.

L’une de ces tâches demande de capturer plus de 500 Pokémon, soit 30 de chaque type. S’il est à la portée de tous de capturer 30 Pokémon de type Normal ou encore Vol, les types plus rares comme Acier et Dragon peuvent demander des mois à dénicher.

Fort heureusement, un joueur ingénieux a trouvé la solution parfaite pour rapidement trouver et capturer 30 Pokémon de type Acier.

Un joueur de Pokémon Go partage une astuce pour capturer des Pokémon de type Acier

Dans un post du 11 juillet, le Redditeur Difficult-Coyote1722 a partagé sa réflexion quant à une méthode pour simplifier grandement une tâche de l’Étude magistrale de Mew shiny. En effet, la tâche de capture de 30 Pokémon Acier lors de l’étape 2/4 peut être grandement accélérée.

“J’ai réalisé que nous pouvons probablement utiliser la Boîte de Meltan pour capturer 30 Pokémon de type Acier,” a-t-il déclaré.

Meltan, un Pokémon fabuleux de type Acier, est arrivé sur Pokémon Go avec les jeux Let’s Go, Évoli ! et Let’s Go, Pikachu ! Il évolue en Melmetal avec 400 Bonbons dans Pokémon Go.

En quoi Meltan peut-il nous permettre de capturer 30 Pokémon de type Acier rapidement ? Grâce à sa méthode d’apparition hors du commun.

En effet, il est possible de lier son compte Pokémon Go à Pokémon Home ou à un jeu Pokémon Let’s Go. Une fois cela fait, transférer un monstre depuis Pokémon Go récompense le dresseur avec une Boîte Mystère.

Une fois que vous l’ouvrez, Meltan apparaîtra très régulièrement pendant 30 minutes (ou plus s’il y a des bonus d’événement), et vous donnera l’opportunité d’attraper environ 20 Meltan en une demi-heure.

Étant donné qu’il est possible d’obtenir une Boîte Mystère tous les 3 jours, capturer 30 Pokémon de type Acier est un véritable jeu d’enfant avec cette technique.