The First Descendant regorge de PNJ avec lesquels vous devez interagir pour tirer le meilleur parti de votre Légataire, de vos armes et de votre gameplay. Anaïs est probablement la plus importante, il est donc essentiel de savoir où elle se trouve et ce qu’elle fait.

Que vous cherchiez à débloquer un nouveau Légataire ou à accomplir une mission, il vaut toujours la peine de savoir où se trouve Anaïs dans The First Descendant. Heureusement, avec le nombre de fois où vous lui rendrez visite, vous mémoriserez sûrement son emplacement dans le jeu assez rapidement.

Cependant, avant d’en arriver là, trouver ce PNJ peut être difficile et un peu frustrant, Albion ressemblant souvent à un labyrinthe. Voici donc où trouver la Magistère Anaïs et ce qu’elle peut faire pour vous dans The First Descendant.

Emplacement d’Anaïs dans The First Descendant

Nexon Games Anaïs se trouve à l’emplacement du cercle rouge, dans la partie sud-ouest d’Albion, juste après Alpha.

Si vous avez voyagé rapidement vers l’entrée nord de la ville, passez devant la grande structure centrale et Seneca. Tournez ensuite à droite, en passant devant Alpha et le QG. Continuez jusqu’à voir les bancs de modification des armes et les ateliers. Juste devant vous, à droite, se trouve un bâtiment circulaire ouvert, c’est là qu’Anaïs se trouve.

Si vous êtes réapparu à l’entrée sud-ouest de la ville, allez simplement vers le nord et tournez à gauche, le bâtiment sera juste devant vous.

Que fait Anaïs ?

Anaïs est probablement l’un des PNJ que vous verrez le plus dans The First Descendant, en dehors d’Alpha, en fonction de votre amour pour les quêtes principales.

Elle est un aspect crucial du jeu. C’est une Magistère qui possède des technologies et des connaissances uniques. Elle est chargée d’éveiller l’archéo des Légataires et de mettre au point des pièces d’équipement. En effet, elle aide les joueurs à rechercher les Légataires et les armes ainsi que les Matériaux d’Amélioration, les Matériaux d’Armes et les Matériaux de Légataires.

Donc, si vous cherchez une nouvelle arme à manier ou un nouveau personnage à apprécier, alors Anaïs est le PNJ à aller voir.

Maintenant que vous savez tout sur Anaïs, n’hésitez pas à consulter la rubrique The First Descendant de notre site, avec notre tier list des Légataires et les meilleurs builds de nombreux personnages, dont Bunny, Gley & Ajax.