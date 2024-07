Les serveurs de The First Descendant sont-ils en panne ? Statut des serveurs, maintenance…

Si vous avez des difficultés à jouer à The First Descendant, voici ce que vous devez savoir sur le statut actuel des serveurs du jeu, la maintenance prévue, les mises à jour et les pannes.

Nexon est entré dans le genre des looter shooters avec The First Descendant, un RPG d’action rempli de personnages uniques, de gameplay coopératif multiplateforme et (bien sûr) de nombreux butins.

Évidemment, puisque c’est un jeu en ligne, les joueurs dépendent du statut des serveurs. Si vous ne pouvez pas jouer ou vous connecter au jeu, voici le statut actuel des serveurs de The First Descendant.

Les serveurs de The First Descendant sont-ils en panne ?

Au moment de la rédaction de cet article, les serveurs de The First Descendant sont en ligne, bien que les développeurs aient averti que les joueurs pourraient rencontrer certains problèmes.

De nombreux joueurs ont signalé recevoir un avis « Échec de la connexion au jeu [LE:13] » en essayant de se connecter.

Les développeurs sont conscients du problème et ont expliqué dans un post sur plusieurs comptes de réseaux sociaux du jeu : « Nous avons remarqué que les connexions au jeu sont temporairement indisponibles ».

Bien qu’ils ne puissent initialement pas offrir de détails au-delà d’une « Erreur de connexion au jeu », les développeurs ont promis d’identifier le problème et de tenir les joueurs informés dès que possible.

Il est intéressant de noter que certains joueurs ont déclaré qu’ils pouvaient toujours accéder à The First Descendant, le problème ne semble donc pas être universel.

Les développeurs répondent aux problèmes de serveurs – 3 juillet

Sur la page officielle X (Twitter), les développeurs ont publié une déclaration officielle sur la situation.

Ils ont déclaré : « Nous avons découvert que le problème de connexion est principalement dû à une erreur du réseau MS et nous attendons que MS rétablisse la situation. Nous vous informerons une fois que tout sera rétabli ».

Ils ont ensuite informé les joueurs, disant « Le serveur est maintenant ouvert », mais avertissant des problèmes persistants du réseau MS.

Les joueurs répondent aux problèmes

Si vous êtes sur cette page parce que vous êtes frustré par la situation actuelle, vous n’êtes pas seul.

Un certain nombre de membres de la communauté ont posté sur leur incapacité à se connecter depuis le 3 juillet.

L’un d’eux a dit : « Microsoft ENCORE. Xbox était en panne hier pendant des heures. Maintenant, leurs problèmes affectent les joueurs non Xbox… »

Un autre utilisateur a répondu : « Les personnes qui ont résolu le problème (problème Xbox) pourraient avoir causé un problème plus important dans l’ensemble. D’après ce que j’ai entendu, ce qu’ils ont fait pour résoudre les problèmes Xbox pourrait avoir affecté tout le réseau Microsoft, et c’est ce qui a causé ce problème généralisé pour chaque joueur. C’est malheureux quand de tels problèmes généralisés se produisent. Les correctifs techniques peuvent parfois avoir des conséquences inattendues, affectant des réseaux ou des services plus importants ».

Un autre a plaisanté : « Les gars, allez, j’ai besoin de jouer pour obtenir le lapin ultime. Vous gâchez mes buffs ».

Nous mettrons régulièrement à jour cette page avec les dernières informations sur le statut des serveurs de The First Descendant, ainsi que les nouvelles de toute maintenance prévue et des pannes futures.

Vous pouvez également suivre The First Descendant sur Twitter/X et rejoindre le serveur Discord officiel du jeu pour obtenir des mises à jour des développeurs.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur le statut actuel des serveurs de The First Descendant ! Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.

