Les joueurs de The First Descendant en ont assez des profiteurs AFK

Épuisée par les joueurs qui se mettent en AFK et profitent de l’expérience de mission sans rien faire, la communauté de The First Descendant demande à Nexon de mettre en place des mesures pour empêcher certains joueurs de profiter des autres.

Des jeux comme Warframe ont longtemps dû faire face à leur part de joueurs AFK qui ne font rien pendant une mission, mais essaient de récolter les récompenses du travail acharné des autres joueurs.

The First Descendant est le dernier jeu de tir en ligne victime de ce comportement et sa jeune communauté en a déjà assez.

Le Redditor Arcticz_114 a mentionné cela dans un post dénonçant quelqu’un qui les suivait et ne contribuait rien pendant les missions « jusqu’à 5 secondes avant l’accomplissement de l’objectif. » À la fin des missions, l’autre utilisateur infligeait des dégâts à un ennemi pour s’assurer de gagner les récompenses.

Un autre utilisateur de Reddit a partagé des plaintes similaires ailleurs, appelant Nexon Games à ajouter une option de vote pour expulser.

Le joueur de The First Descendant a expliqué : « Au départ, je suis opposé à un vote pour expulser car il peut être facilement abusé et généralement un bon système de kick pour AFK fait le travail. Mais après avoir farmé des composants de Blair toute la journée… j’ai changé d’avis. Ajoutez une option de vote pour expulser parce que bordel il y a tellement de profiteurs AFK. »

Alors que les utilisateurs d’autres forums ont également prôné un système de vote pour expulser, beaucoup pensent que c’est une mesure excessive car elle peut être utilisée pour des raisons triviales, comme le fait qu’une personne n’aime pas le choix de personnage d’une autre.

Une personne a proposé une solution qui permettrait aux utilisateurs de marquer les joueurs AFK et de leur donner essentiellement un avertissement. S’ils ne bougent pas après un certain temps, le jeu les expulse.

Warframe dispose également d’un système AFK que les joueurs pensent être utile pour The First Descendant, car il ne récompense pas les joueurs qui restent inactifs trop longtemps pendant les missions.

Nexon n’a pas encore indiqué si elle mettra en place des mesures pour empêcher les abus liés à l’AFK.