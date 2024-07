Le correctif du 11 juillet de The First Descendant est célébré par les joueurs

La communauté de The First Descendant a qualifié le correctif 1.0.2 de “grande victoire“, prouvant que Nexon Games écoute les retours des joueurs.

Malgré une réception mitigée, The First Descendant a déjà bâti une communauté passionnée, dont beaucoup ont rapidement partagé leurs retours sur les corrections de bugs et les améliorations de gameplay qu’ils souhaitent voir mises en œuvre.

Le développeur Nexon Games n’a pas perdu de temps pour exécuter ces critiques. Le correctif du 11 juillet a ajouté la fonctionnalité tant convoitée de matchmaking pour le mode difficile, des améliorations d’optimisation pour PC, et une série de corrections de bugs.

À la grande satisfaction des joueurs, les changements de la version 1.0.2 ont également amélioré les taux de drop pour les Encrypted Vaults et supprimé les sphères d’immunité agaçantes des boss.

Pour la communauté, cela représente un grand pas dans la bonne direction.

De nombreux joueurs l’ont exprimé sur le subreddit de The First Descendant, avec un Redditor écrivant un post intitulé, “Le correctif 1.0.2 est une GRANDE victoire !”

L’utilisateur a expliqué davantage : “Bien que cela ne change pas la réputation de Nexon pour sortir et abandonner des jeux, c’est un grand pas vers la preuve qu’ils veulent réellement soutenir correctement ce jeu.”

Un autre joueur sur le subreddit a déclaré que bien que The First Descendant ressemble à une “amalgamation de Destiny et Warframe”, ils sont au moins heureux de voir les développeurs prendre en compte les retours des utilisateurs.

D’autres affirment que le correctif de The First Descendant a augmenté leur enthousiasme pour l’avenir du jeu. “Suppression des sphères séquencées des boss, skins gratuits limités pour les défis, pas de nerfs, augmentation des taux de drop des coffres… Je pense que cela augure bien pour l’avenir de ce jeu”, a écrit le Redditor.

Peu après le lancement, les joueurs ont critiqué Nexon pour les microtransactions “cupides” du jeu de tir, citant l’historique de la société en matière de monétisation agressive. La dernière mise à jour ne traite pas de ces plaintes, mais certains utilisateurs disent que les nouveaux changements leur donnent envie de dépenser de l’argent, surtout si Nexon maintient cette dynamique.

Seul le temps dira si les développeurs peuvent continuer à aller dans ce sens.