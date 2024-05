The Last of Us : ce premier aperçu de la saison 2 rappelle cette scène touchante du jeu

La saison 2 de The Last of Us vient de donner aux fans un premier aperçu de la suite de la série HBO, et les images semblent confirmer qu’elle inclura une des scènes les plus émouvantes du jeu.

La série The Last of Us a été lancée en janvier 2023 et est rapidement devenue l’une des meilleures adaptations de jeu vidéo jamais réalisées, recueillant des éloges de la part des fans et des critiques, tout en suscitant une demande extraordinaire (et de l’appréhension) pour sa deuxième saison.

Nous n’allons pas trop entrer dans les détails afin de ne pas spoiler les événements survenus dans le deuxième volet du jeu de Naughty Dog, sobrement intitulé The Last of Us Part II, mais nous allons décrire l’histoire qui est (probablement) à l’origine du premier aperçu de Joel, interprété par Pedro Pascal. Vous êtes donc prévenus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Max a partagé deux images de la saison 2 : l’une montre Joel sous des lumières scintillantes, avec un air un peu triste, tandis que l’autre montre Ellie (Bella Ramsay) avec une parka et tenant un fusil. Ce qui se passe dans la seconde image reste flou, mais la première n’est pas sans rappeler la confrontation entre Joel et Ellie lors du bal.

Avant que cela se produise dans la seconde partie du jeu, les tensions sont déjà vives entre Joel et Ellie. En effet, elle a découvert qu’il lui a menti à propos de l’hôpital et lui en veut de l’avoir sauvée des Lucioles, car elle pense que mourir pour aider à trouver un remède aurait donné un sens à sa vie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans un flashback, on voit Ellie danser avec Dina. Lorsqu’elles s’embrassent, un ivrogne bigot les réprimande parce que c’est un “événement familial”, avant de la traiter de “dyke” en VO (ou “gouine” en français). Ellie ne peut se contenir, mais avant qu’elle puisse l’atteindre, Joel intervient et le repousse.

Ellie n’apprécie pas du tout ce comportement. “Ça va, gamine ?” lui demande-t-il, et elle lui répond : “Je n’ai pas besoin de ton aide, putain, Joel.” Il s’éloigne, penaud tandis que tout le monde dans la salle regarde en silence.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un moment que les fans de franchise ne sont pas encore prêts à découvrir en live-action, en témoigne cet internaute qui a répondu ceci : “Cela va faire tellement mal”, tandis qu’un autre utilisateur déclare “Ce premier épisode va être DUR à regarder”. “Je ne pense pas être émotionnellement stable pour vivre ça à nouveau,” écrit un troisième.

La saison 2 de The Last of Us sera lancée en 2025. Et en attendant la suite, voici notre liste des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.