La saison 6 de Virgin River obtient une fenêtre de sortie inattendue, c’est pour bientôt

La saison 6 de Virgin River avait été mise de côté par Netflix, mais la plateforme de streaming a fait machine arrière en promettant une sortie plus rapide de sa série.

Le calendrier de sortie de l’année 2024 est déjà bien rempli pour Netflix, qui dévoile chaque mois des nouveautés ou des suites très attendues, entre la saison 4 de The Umbrella Academy ou encore le chapitre final de Stranger Things. Mais là où de nombreuses productions ont eu droit à toute la lumière des projecteurs, certaines sont passées à la trappe.

Virgin River a ainsi été impactée par d’importants retards, si bien que le site de streaming a décidé de repousser la sortie de la saison 6 à 2025. Toutefois, si aucune date exacte n’a encore été donnée officiellement, les fans de la série pourraient bien voir la lumière au bout du tunnel grâce aux propos de Ted Sarandos, PDG de Netflix.

En effet, à l’occasion d’une interview sur les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, le directeur a déclaré : “Juste avant la fin de cette année, nous aurons le retour de Squid Game, le retour d’Emily in Paris, une nouvelle saison de Selling Sunset, La Défense Lincoln, La Diplomate, Virgin River, Love is Blind, et Ryan Murphy a une nouvelle saison incroyable de Monstres.“

Le tournage de la saison 6 de Virgin River a commencé en février 2024, et rien ne permet de confirmer la fin de la production depuis. Mais en tenant compte de la sortie de la saison 5 et des propos de Ted Sarandos, les fans peuvent encore s’attendre à une fenêtre de sortie entre novembre et décembre 2024.

Pour les spectateurs, l’information signifie déjà que la série reprendra ses bonnes habitudes et présentera des épisodes pour Noël. C’est en tout cas ce qu’affirment des internautes sur un fil Reddit : “Ouiiii !! Plus d’épisodes de Noël !” a par exemple posté un fan, ce à quoi un second a ajouté : “Yaaaay ! Bonne nouvelle. Ce sera un bon divertissement hivernal, j’ai hâte de voir ce qui nous attend… J’espère que Mel pourra enfin avoir un bébé.” Et pour un troisième, la nouvelle d’une arrivée plus rapide est plus que bienvenue pour calmer son impatience : “Yes, je n’en peux plus d’attendre. Je veux voir l’histoire de Mel et de son père et je sais que d’autres problèmes attendent Brady.”

Les détails de l’intrigue de la saison 6 de Virgin River n’ont pas encore été révélés, mais ils incluront probablement un saut dans le temps et le parcours de Mel et Jack alors qu’ils tentent d’être parents.

Et en attendant de nouveaux épisodes, vous pouvez également consulter les films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.