La saison 2 de The Last of Us serait encore plus courte que la première

La série The Last of Us risque de faire des déçus chez les spectateurs en réduisant son nombre d’épisodes dans la saison 2 : on vous en dit plus.

The Last of Us compte facilement parmi les séries les plus appréciées de la décennie, et sa saison 2 est attendue de pied ferme par les fans. Les aventures de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) avaient en effet convaincu haut la main le public de HBO. Un public qui risque de se montrer déçu en découvrant la dernière décision des créateurs de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, si les premiers visuels de la série ont titillé la corde nostalgique chez les joueurs, qui ont reconnu des scènes touchantes des jeux vidéo de Naughty Dog, une autre information vient de tomber : d’après l’insider Daniel Ritchman, la saison 2 ne devrait compter que 7 épisodes.

Bien que HBO n’ait pas encore confirmé la nouvelle, Ritchman – également connu sous le pseudonyme de DanielRPK sur les réseaux sociaux – s’est jusque-là toujours montré particulièrement fiable. Sans compter que d’autres indices tendent à confirmer le raccourcissement de la prochaine saison de The Last of Us.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

Dans une interview pour GQ, le showrunner Neil Druckmann avait insisté sur le fait que la saison 2 ne couvrirait pas l’intégralité du jeu vidéo The Last of Us Partie 2. En revanche, il précisait que la série approfondirait certains aspects de l’intrigue originale.

“Parmi les choses qui m’enthousiasment le plus [dans la Partie 2], il y a les changements dont nous avons discuté et le fait de voir l’histoire prendre vie une nouvelle fois, dans cette autre version. C’est excitant de voir que ça renforce les émotions déjà ressenties dans le jeu, de manière toujours aussi intense, mais d’une autre manière.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de The Last of Us adaptera la Partie 2 du jeu vidéo, sortie en 2020 sur PlayStation 4. Les joueurs pouvaient à l’époque retrouver Ellie, cinq années après les événements du tout premier opus. La jeune fille retournait alors arpenter le pays dévasté par la pandémie, cette fois mue par un puissant sentiment de haine pour un nouvel antagoniste.

Or, les créateurs de la série et l’acteur Pedro Pascal avaient déjà prévenu les fans que la production HBO pourrait s’écarter du schéma emprunté par le jeu. Mais pour découvrir à quel point la saison 2 de The Last of Us sera différente de son matériau d’origine, il faudra attendre encore un peu : la sortie est prévue pour 2025.

L’article continue après la publicité