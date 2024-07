Severance dévoile enfin la date de sortie de la saison 2, les fans sont dévastés

Alors que les fans sont impatients de retrouver Mark Scout et les “Inters” de chez Lumon Industries, la saison 2 de Severance vient de révéler sa date de sortie et de nouvelles images, mais les fans devront attendre un moment avant que les nouveaux épisodes ne soient diffusés.

L’attente a été insupportable depuis le final de 2022, la saison 2 de Severance devant répondre à plus d’une question brûlante, notamment comment la femme de Mark peut-elle encore être en vie après tout ce temps, ou encore si Irving retrouvera Burt.

Et ce n’est là que la partie visible de l’iceberg. Mais il y a enfin une lueur d’espoir au bout du tunnel : après des mois de silence, Apple TV vient de confirmer que la saison 2 de Severance sera diffusée le 17 janvier 2025.

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Car d’un côté, nous n’avons pas eu beaucoup de mises à jour de l’équipe créative et des acteurs de la série, c’est donc un soulagement de savoir que la suite arrive et que nous avons d’ores et déjà une date de sortie de prévue.

Ceci étant dit, il va falloir prendre son mal en patience encore quelque temps, puisque la deuxième saison de la série n’arrivera qu’en début d’année prochaine. Lorsque la saison 2 sera diffusée, cela fera presque trois ans que la série a été lancée sur la plateforme de streaming d’Apple.

“Janvier 2025 ???! Tu es une horrible personne, Ben Stiller,” a écrit une internaute sur X/Twitter. “Je suis super excité mais aussi un peu déçu que nous devions encore attendre jusqu’en janvier, je pensais que la saison 2 sortirait cette année… Cela fait maintenant plus de six mois qu’ils nous teasent ça” a posté un autre.

“Janvier ? Eh bien, quelque chose à attendre avec impatience, LFG !” a tweeté un troisième, tandis qu’un quatrième a écrit : “Une sortie en 2025 devrait être illégale.”

Ne vous attendez pas à grand-chose de la bande-annonce non plus, puisqu’elle sert plus à annoncer la date de sortie de la saison 2 qu’autre chose. Elle dure un peu plus de 30 secondes, montrant Mark (Adam Scott), Helly (Britt Lower), Dylan (Zach Cherry) et Irving (John Turturro) entrant dans l’ascenseur de Lumon Industries.

Après la révélation de la date de sortie, nous avons droit à de très brefs aperçus de ce qui est à venir dans la suite de Severance : ce qui semble être les conséquences immédiates de l’apparition de l’Inter (ou innie en VO) de Helly au gala, Mark fuyant quelque chose, et le nouveau personnage incarnée par Gwendoline Christie leur disant : “Vous auriez dû partir.”

En attendant, vous pouvez découvrir notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.