La saison 2 de House of the Dragon sera plus courte, mais la durée du premier épisode est rassurante

La saison 2 de House of the Dragon se prépare pour sa sortie en juin 2024, et même si les spectateurs auront droit à un nombre d’épisodes limité par rapport à la première saison, leur durée a de quoi rassurer.

La première saison du préquel de Game of Thrones s’était achevée sur une tragédie : la poursuite de Lucerys par Aemond avait vite dégénéré à travers les cieux orageux d’Accalmie. Perdant le contrôle de son dragon Vhagar, le jeune homme assistait à la mort de son neveu et sa monture Arrax, dévorés dans les airs. Le meurtre sonnait alors le départ de la Danse des Dragons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis, deux années se sont écoulées. Mais l’attente arrive à son terme pour les spectateurs en manque d’intrigues, de complots et d’autres bestioles à écailles : la saison 2 de House of the Dragon va revenir le 16 juin 2024. Mais il y a un hic : ce nouveau chapitre de la série HBO ne sera pas aussi long que la première saison. En effet, cette fois-ci, les fans auront droit à huit épisodes au lieu de dix.

L’information peut être décevante, alors que la guerre civile commence tout juste entre les deux clans emblématiques et qu’il reste encore beaucoup d’histoires à adapter du roman Feu et Sang de George R.R. Martin. Mais un autre détail pourra donner du baume au cœur des fans les plus tristes : la durée des épisodes, ou en tout cas du tout premier.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car celui-ci durera 64 minutes. Bien que la longueur des sept autres n’ait pas été confirmée, cette précision doit être vue d’un bon œil. Après tout, la série HBO avait déjà offert des épisodes d’une durée proche de films, et il serait surprenant qu’elle ne réitère pas l’expérience.

hbo

À titre d’exemple, retrouvez ci-dessous la durée de chaque épisode de la saison 1 de House of the Dragon :

Épisode 1 : 66 minutes

Épisode 2 : 54 minutes

Épisode 3 : 58 minutes

Épisode 4 : 63 minutes

Épisode 5 : 60 minutes

Épisode 6 : 68 minutes

Épisode 7 : 58 minutes

Épisode 8 : 67 minutes

Épisode 9 : 60 minutes

Épisode 10 : 63 minutes

À noter que la saison 2 ne sera pas plus courte pour des raisons de budget, mais bien pour une question de cohérence scénaristique et de rythme. D’après Deadline, il faut voir cette décision comme faisant partie “d’un plan à long terme pour la série, alors que HBO envisage de donner son feu vert pour une troisième saison.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le média précise que les choix de durée et d’organisation des saisons sont faits en collaboration avec l’auteur George R.R. Martin et le showrunner Ryan Condal. Le but étant de déterminer “comment découper les histoires saison par saison, sélectionner les batailles importantes et trouver les meilleurs moments pour les représenter.”

La saison 2 de House of the Dragon ne sera pas la seule série à faire son retour en juin 2024 : les spectateurs pourront également retrouver la saison 3 de The Bear ou encore la saison 4 de The Boys. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez consulter nos listes des séries et films qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité