The Last of Us : déjà une fin de tournage pour Pedro Pascal, les fans sont mortifiés

Pedro Pascal aurait déjà terminé le tournage de la saison 2 de The Last of Us, ce qui ne plaît clairement pas aux fans de son personnage Joel.

La saison 1 de The Last of Us avait fait l’unanimité, remportant de nombreuses récompenses prestigieuses pour l’année 2023. Et ça n’est pas près de s’arrêter, car HBO travaille activement sur la suite de l‘adaptation du jeu vidéo du studio Naughty Dog.

Pourtant, tout le monde ne s’implique pas de la même manière sur la production, qui s’est déjà achevée pour Pedro Pascal. La star de la série, incarnant le célèbre et très apprécié Joel, aurait en effet terminé son travail pour cette suite très attendue. Et de l’avis de nombreux fans, cette fin de tournage en avance est loin d’annoncer de bonnes nouvelles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de The Last of Us Part II

Clap de fin pour Pedro Pascal sur le tournage de la saison 2 de The Last of Us

C’était l’événement à la sortie de The Last of Us Part II : le jeu vidéo avait énormément divisé à ses débuts à cause de la mort prématurée de Joel, dès les premières heures.

Selon DanielRPK, Pedro Pascal aurait officiellement terminé le tournage de la saison 2 de The Last of Us. Or, l’information tombe seulement quelques semaines après le début de la production : très vite, les fans ont fait le rapprochement et ont compris que l’interprète de Joel aurait moins de scènes que ses pairs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Pedro Pascal aurait terminé de jouer pour la saison 2 de The Last of Us“

“Ah donc le premier épisode est dans la boîte“

“La scène a été tournée ! C’est fait ! Maintenant place à la réaction du public“

Le reste du casting est toujours en train de tourner : il faut donc s’attendre à ce que Joel connaisse un sort similaire à son homologue du jeu vidéo. Si les spectateurs les plus pessimistes sont persuadés que le protagoniste disparaîtra dès le premier épisode, il convient tout de même de rappeler que le format de la série peut permettre une modification de la chronologie. Sans oublier que les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann peuvent s’amuser à adapter les événements du jeu vidéo en les modifiant légèrement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans tous les cas, le résultat restera probablement le même : le personnage préféré des joueurs comme des spectateurs risque bien de disparaître dans la saison 2 de The Last of Us.