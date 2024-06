La saison 2 de The Last of Us ne sera pas une histoire complète, les fans râlent déjà

Les fans de The Last of Us sont divisés alors que le showrunner Craig Mazin affirme que la saison 2 n’aura pas une intrigue complète.

Le jeu vidéo était un véritable succès pour la PlayStation 3, et l’adaptation en série l’a été tout autant du côté de HBO : la saison 1 a en effet convaincu son public, forte d’un casting détonnant et de showrunners maîtrisant leur sujet, entre Craig Mazin de Chernobyl et Neil Druckmann, co-créateur du jeu chez Naughty Dog.

Dès le début, l’argument de la série était clair : suivre au plus près l’oeuvre originale. Et même si les épisodes ont offert des scènes inédites aux spectateurs, l’objectif a plutôt été rempli jusqu’ici. Sauf que s’être fixé un tel but pourrait avoir des répercussions négatives sur l’avenir de The Last of Us chez HBO.

En effet, Craig Mazin a annoncé auprès de Deadline que la suite de la franchise ne serait pas intégralement couverte par la saison 2, qu’on sait déjà plus courte que la première : il faudra plutôt s’attendre à plusieurs saisons pour retrouver une intrigue complète. “Nous ne pensons pas être en mesure de raconter l’histoire même en deux saisons (2 et 3),” a ainsi expliqué le showrunner, qui a ensuite précisé : “Nous prenons notre temps et explorons des voies intéressantes, un peu comme ce que nous avions fait dans la saison 1.“

Le cinéaste a enchaîné en donnant davantage de précisions quant à l’avenir de la série : “Pour nous, il est quasiment certain – en tout cas tant que les gens continueront de regarder et que nous serons autorisés à en faire plus – que la saison 3 sera bien plus longue. Et en effet, l’histoire pourrait nécessiter une saison 4.“

hbo

Si certains fans y ont vu une raison de se réjouir à l’idée d’avoir davantage de moments avec Joel et Ellie, d’autres se sont très vite dit déçus de l’annonce sur les réseaux sociaux.

“Vous pouvez simplement faire une saison plus longue,” a ainsi râlé un internaute sur X/Twitter, tandis qu’un autre s’est interrogé : “Pourquoi avoir survolé le premier jeu aussi vite si c’est pour ensuite ralentir à ce point sur le deuxième ?“

Une théorie revenant souvent sur les réseaux consiste à dire que HBO prend volontairement son temps pour être prêt à adapter The Last of Us Part III, lorsque le jeu sortira : “Ils vont tellement faire traîner les choses que, quand TLOU3 sortira, ils pourront l’adapter tout de suite,” a résumé un fan.

Une grande partie de la frustration des spectateurs semble provenir du fait que The Last of Us Part 2 représente environ 20 à 30 heures de jeu, selon la vitesse des joueurs. Mais ce deuxième chapitre de la franchise ne se contente pas de poursuivre les aventures de Joel et Ellie : sa double structure, qui pousse les joueurs à incarner deux protagonistes bien distincts, peut aussi représenter un véritable défi pour les showrunners.

La saison 2 de The Last of Us est attendue pour 2025. En attendant, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou encore jeter un coup d’œil du côté des prochaines adaptations de jeux vidéo.

