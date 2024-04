Le teaser de la saison 3 de From est là, mais les fans sont sceptiques

Les fans de From ont eu un premier aperçu de la saison 3 dans un nouveau teaser perturbant, mais cela ne signifie pas qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils ont vu.

En raison des grèves qui ont paralysé Hollywood l’année dernière, la saison 3 de From a subi d’importants retards. Mais les fans ont enfin pu avoir un premier aperçu de ce qui les attend, et ce grâce à un tout nouveau teaser pour le moins inquiétant.

Tout au long de ses 30 secondes, les fans peuvent voir Boyd Stevens, le protagoniste incarné par Harold Perrineau, se faire dire que “Fromville” est sur le point de le briser avant d’être attaché dans une grange. Pendant qu’il se tient là, il essaie de réconforter une femme inconnue qui hurle mais qui n’apparaît pas dans le plan.

Alors que certains fans sont manifestement excités, d’autres ne le sont pas du tout, critiquant les raisons pour lesquelles la saison 3 de From pourrait commencer à décliner.

“J’apprécie vraiment cette série, mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’ils ne vont pas conclure toutes les intrigues qu’ils ont introduites au cours des deux dernières saisons”, lit-on dans un commentaire sur YouTube. “C’est de plus en plus difficile de nos jours avec les séries qui sont annulées de manière inattendue. L’imbrication de différents mystères, bien qu’attrayante, laisse les spectateurs en attente de résolutions, ce qui peut être frustrant quand il est clair que la formule est utilisée. Cela ne me dérangeait pas avant, mais maintenant ça me préoccupe.”

Un avis partagé par un autre internaute sur Reddit : “J’ai adoré la saison 1, mais je suis inquiet qu’ils n’aient pas la fin en tête et qu’ils improvisent au fur et à mesure. Je veux des réponses, je veux des conclusions, pas forcément maintenant, mais qu’ils me fassent savoir que cela arrive.“

Bien qu’aucun autre détail sur la saison 3 de From n’ait été révélé, certains fans pensent que la preuve est déjà là grâce au teaser, prévoyant de nouvelles épisodes qui “jettent” les concepts de base.

“Ils doivent se débarrasser du petit garçon. En fait, supprimez toute la famille principale. Ils sont tous insupportables et agaçants”, a commenté un autre fan.

Le teaser confirme également que la saison 3 de From sera disponible à l’automne 2024. Il n’y a aucune date de sortie précise qui a été annoncée pour le moment concernant la prochaine saison.

