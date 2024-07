The Boys saison 4 : le showrunner explique la référence à Zendaya dans l’épisode 6

Le nom de Zendaya est apparu de manière très inattendue dans l’épisode de The Boys sorti cette semaine, et le showrunner de la série Eric Kripke a maintenant expliqué comment cela s’est produit.

L’épisode 6 de la saison 4 de The Boys contient des moments de chagrin, des rebondissements, quelques meurtres occasionnels et de nombreux chocs. Un jeudi comme les autres pour les habitués de la série Prime Video.

Mais au milieu de tout cela, Zendaya, connue entre autres pour son rôle dans Euphoria, mais aussi Dune, et plus récemment Challengers, est mentionnée lors d’une séquence pour le moins inattendue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En parlant à Variety, le showrunner et créateur de la série Eric Kripke a expliqué comment et pourquoi cela s’est produit. ATTENTION : cet article contient des spoilers sur l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys !

Dans l’épisode 6 de The Boys, Hughie se déguise en Webweaver pour infiltrer la fête de Tek Paladin, mais se retrouve bientôt dans le donjon de Paladin, étant alors contraint de s’adonner à des pratiques sexuelles assez peu orthodoxes dirons-nous.

Hughie va alors tenter de se sortir de cette situation pour le moins délicate, mais le problème, c’est qu’il ne connaît pas le safeword convenu entre Tek Paladin Webweaver. Un safeword qui s’avère finalement être… Zendaya !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres mots avaient été proposés dans la salle des scénaristes, Kripke a répondu : « Non, c’était Anslem Richardson, le brillant scénariste de l’épisode – il l’a juste mis dans le premier brouillon. Je ne pense pas que nous en ayons jamais discuté, et il a simplement ajouté que son safeword était ‘Zendaya’, et j’ai juste éclaté de rire à ce sujet. »

Marvel Studios

Un mot qui n’a vraisemblablement pas été choisi au hasard, puisque le personnage est plus ou moins lié à l’univers Marvel. En effet, Webweaver est considéré par beaucoup comme étant une parodie de Spider-Man, et Zendaya est apparue dans la récente trilogie Spider-Man du MCU, dans laquelle elle incarne MJ, la petite amie du Peter Parker de Tom Holland.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme l’a dit Kripke lorsqu’on lui a posé des questions sur ce lien : « Oui ! C’est la chose que Spider-Man aime le plus. »

Les épisodes 1 à 6 de la saison 4 de The Boys sont dès à présent disponibles sur Prime Video. Vous pouvez découvrir quand le prochain épisode sera diffusé en consultant notre calendrier de sortie de la saison 4.

Et pour en apprendre davantage sur la série, découvrez les précédentes déclarations du showrunner, qui a notamment expliqué pourquoi Homelander ne tue tout simplement pas Butcher, ou encore pourquoi Amazon lui a demandé de ne plus faire un type de scènes en particulier.

L’article continue après la publicité