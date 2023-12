Dune Deuxième Partie : Date, trailers, casting, tout ce qu’on sait

L’Épice doit couler : voici tout ce que nous savons sur Dune 2, de sa date de sortie à son casting, sans oublier en chemin les détails de l’intrigue, les bandes-annonce et plus encore.

Difficile de croire que cela fait déjà deux ans que Dune : Partie 1 est sorti en salles. Mais c’est pourtant le cas, et il est presque temps de retourner sur la planète désertique d’Arrakis et retrouver le combat pour la ressource la plus convoitée de l’univers.

Les films Dune adaptent une série de romans de Frank Herbert, le premier étant sorti en 1965. La série couvre les 15 livres et dépeint un univers dans un futur lointain, régi par un empire tentaculaire. Pour ses deux films, le réalisateur Denis Villeneuve s’est intéressé au premier roman de Frank Herbert.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On vous explique tout ce qu’on sait sur la très attendue deuxième partie de Dune, de sa date de sortie à son casting, son intrigue et plus encore.

Sommaire

Dune 2, également connu sous le nom de Dune : Deuxième Partie, sortira le 28 février 2024.

Initialement fixée à mi-novembre 2023, la date de sortie de la suite a ensuite été avancée de deux semaines lorsque Marvel a annoncé que son reboot de Blade serait repoussé et sortirait en 2024.

Mais en raison des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, Warner Bros. a préféré retarder la sortie du film jusqu’à l’année prochaine. Difficile en effet d’assurer la promotion d’un aussi gros long-métrage sans ses acteurs ! En conséquence, le film a été repoussé de quatre mois et est maintenant prévu pour mars 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de Dune : Deuxième Partie – Qui est dedans ?

2023 warner bros. entertainment

Le casting de Dune : Deuxième Partie voit le retour de nombreux acteurs de premier plan, tout en ajoutant quelques visages familiers à ses rangs. Découvrez la liste complète ci-dessous :

Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides

Zendaya dans le rôle de Chani

Florence Pugh dans le rôle de la Princesse Irulan

Austin Butler dans le rôle de Feyd-Rautha Harkonnen

Léa Seydoux dans le rôle de Dame Margot

Christopher Walken dans le rôle de l’Empereur Shaddam IV

Rebecca Ferguson dans le rôle de Dame Jessica

Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck

Stellan Skarsgård dans le rôle du Baron Vladimir Harkonnen

Dave Bautista dans le rôle de Glossu Rabban

Javier Bardem dans le rôle de Stilgar

Alors que Chalamet avait un rôle important dans la Première Partie en tant que l’un des personnages principaux, Zendaya prendra plus de place dans la suite puisque son personnage aura beaucoup à faire. Le personnage de Timothée Chalamet ne la voyait que dans des visions durant le premier film, mais ce deuxième opus entérinera enfin une véritable relation entre les protagonistes.

Dans une interview accordée à Vanity Fair, le réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, a expliqué que, bien que la Deuxième Partie soit un “film d’action épique de guerre“, il ne voulait pas que l’histoire d’amour entre Timothée Chalamet et Zendaya se perde au milieu des batailles : “Je répétais à mon équipe : « Le plus important c’est cette étincelle, cette relation entre ces deux personnages. » Si nous ne capturions pas cela, si nous n’avions pas cela à l’écran, il n’y avait pas de film. Cette relation est l’épicentre de l’histoire.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2023 warner bros. entertainment

Timothée Chalamet a fait écho aux sentiments de Villeneuve dans la même interview, se référant au personnage de Zendaya comme “la clé de [son] propre personnage“. Avant d’expliquer plus en détail : “La relation [avec] Chani devient en quelque sorte une boussole morale. Elle est vraiment la force humanisante et ancrante face à [la prophétie messianique qui entoure son héros].”

En plus des personnages de retour, il y aura de nouveaux visages parmi la distribution déjà prestigieuse. Quatre des ajouts les plus notables sont Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux et Christopher Walken. Florence Pugh a été choisie pour le rôle de la Princesse Irulan, la fille de l’empereur qui essaie d’aider son père à conserver son pouvoir sur l’univers. Austin Butler jouera Feyd-Rautha Harkonnen, le neveu violent et sadique du personnage de Stellan Skarsgård, déterminé à détruire Paul et ses alliés. Quant à Léa Seydoux, elle sera Dame Margot, une Bene Gesserit. Enfin, Christopher Walken interprétera l’Empereur en personne.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de Dune : Deuxième Partie – À quoi faut-il s’attendre ?

2023 warner bros. entertainment

L’intrigue de Dune 2 suivra la seconde moitié des livres d’Herbert. On vous promet qu’il n’y aura pas de spoilers dans ce résumé : il s’agit de celui présenté par Warner Bros.

“Dune : Deuxième Partie explorera le parcours mythique de Paul Atréides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen tout en empruntant un chemin de guerre de vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un terrible avenir qu’il est le seul à pouvoir anticiper.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le roman d’Herbert étant un volume impressionnant de 412 pages, Denis Villeneuve a décidé de le diviser en deux parties. Il n’est certes pas le livre le plus long à être adapté au grand écran, mais sa complexité rend la tâche plus ardue. Le monde qu’il contient est aussi fourni que vaste, et les relations entre les personnages forment un enchevêtrement qu’il convenait de montrer correctement. Le premier Dune de Villeneuve a été l’occasion de construire un monde cohérent tandis que Dune : Deuxième Partie explorera davantage les relations sociales et politiques parmi ses nombreux personnages.

Lors d’une conférence de presse, Denis Villeneuve a également déclaré estimer que Dune 2 est bien meilleur que le premier : “Je ne dirais pas que le film est parfait, mais je suis beaucoup plus satisfait de la deuxième partie que je ne l’étais de la première.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce pour Dune : Deuxième Partie ?

Une nouvelle bande-annonce de Dune : Deuxième Partie a été publiée le 12 décembre 2023. Regardez-la ci-dessous :

La première bande-annonce de Dune 2 a été publiée le 3 mai 2023. Regardez-la ci-dessous :

La bande-annonce montre Paul Atréides (Chalamet) vivant parmi les Fremen et se rapprochant de Chani (Zendaya). Nous avons un aperçu complet de Feyd-Rautha Harkonnen (Butler) dans toute sa gloire, alors que la Princesse Irulan (Pugh) réfléchit à la chute de la Maison Atréides et se demande si Paul pourrait encore être en vie.

La partie la plus importante de la bande-annonce, cependant, arrive à la fin lorsque Stilgar (Javier Bardem) et Paul discutent de l’idée d’attraper et de monter un ver des sables, un mode de transport parmi les Fremen. Dans un moment de triomphe à la fin du trailer, Chani, Stilgar et les Fremen l’observent alors qu’il réussit ce tour de force.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La troisième bande-annonce de Dune : Deuxième Partie dévoile davantage d’images du film, y compris les Fremen chevauchant des vers des sables, Paul qui a plus de visions cauchemardesques de la guerre à venir, ou encore un aperçu de la violence et de la cruauté de Feyd-Rautha.

C’est tout ce que nous savons sur Dune : Deuxième Partie pour le moment, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page au fur et à mesure des annonces.