Gen V : Qui est Tek Paladin, le détective un peu spécial qui apparaît dans l’épisode 4 ?

L’épisode 4 de Gen V nous présente un super-héros jamais vu auparavant à l’écran dans l’univers de The Boys : Tek Paladin. Background, pouvoirs, obsessions, voici tout ce qu’il faut savoir du détective surhumain.

Les figures de proue de Vought sont les Sept, le groupe des super-héros les mieux classés et qu’on voit dans les blockbusters de l’univers The Boys, protègent les civils des terroristes et représentent l’idéal du super-héros.

Évidemment, les places sont chères (surprise : il n’y en a que sept !), aussi tous les super-héros ne peuvent intégrer le groupe. Il existe pourtant de nombreuses autres personnalités dans la galaxie des Supes, et Tek Paladin (Derek Wilson) y figure comme une véritable célébrité. Focus sur le détective en puissance qui vient semer la zizanie dans l’épisode 4 de Gen V.

Gen V : qui est Tek Paladin ?

Tek Paladin est un éternel chasseur de vérité. Plus pour le pire que le meilleur, en revanche. Le détective n’est ni privé, ni mesuré : ce qu’il aime, c’est déterrer les secrets et surtout les exposer dans son émission pour bien se faire mousser. Et tant pis s’il ne cherche pas à comprendre les révélations qui peuvent être faites, quitte à couler la carrière et ruiner la vie de ses sujets, dont peu réchappent à l’humiliation publique : suicides, comas, l’interrogatoire de Tek Paladin ne laisse pas indemne.

De son vrai nom Robert Vernon, le personnage est introduit dans l’épisode 4 de Gen V en tant qu’acteur et enquêteur primé doté de super-pouvoirs. Diplômé de l’Université Godolkin, il a comme les autres reçu une injection du Composé V dès son plus jeune âge. Il a ensuite joué dans quatre grands films et remporté six récompenses du public. Mais son plus grand succès, c’est son émission Toute la Vérité sur Vought+, dans laquelle il enquête sur des affaires non résolues.

prime video

Tek Paladin, c’est aussi un pervers en série. Coincée par le détective qui veut lui faire porter le chapeau du craquage de Goldenboy, la directrice de Godolkin, Shetty, lui fait savoir qu’elle peut à tout moment dévoiler le secret du Supe : sa “propension inhabituelle” à insérer son sexe dans tout ce qui ressemble à un trou. Bagels, noeud dans un arbre, sèche-main, tout y passe. Petit détail qui peut avoir son importance : en version originale, son émission Toute la vérité s’appelle The WhOle Truth, le mot whole pouvant être prononcé comme hole, soit… “trou” !

Tek Paladin apparaissait-il déjà dans The Boys ?

Le Supe n’apparaît pas directement dans la série The Boys, grande soeur de Gen V. Mais il y est déjà mentionné, et dès la saison 1. Une femme nommée Sheila a en effet été sauvée d’une prise d’otage, mais le sauvetage ne s’est pas fait dans la douceur : Tek Paladin lui a brisé le dos.

Dans la saison 2, Stan Edgar évoque un des films de Tek Paladin à Homelander, tandis que la troisième saison lâche un indice dans une ligne de journal évoquant Sheila et sa mésaventure avec le super-anti-héros.

Dans les comics The Boys de Garth Ennis, il est l’un des membres fondateurs des Payback, le groupe dirigé par Soldier Boy. Il a également fait partie des Maverikz, qui ont été presque battus à mort par Butcher et sa bande dans l’un des numéros.

Les pouvoirs de Tek Paladin expliqués

prime video

Tek Paladin procède un peu comme un Sherlock Holmes, mais en puisant dans des sens terriblement affûtés. Il peut voir jusqu’aux variations des pores de la peau, sentir la moindre phéromone, entendre un infime changement de rythme dans les battements du coeur… Le limier parfait !

On peut aussi lui prêter une force surhumaine, qui semble accompagner la plupart des super-héros de l’univers The Boys. Après tout, il a bien réussi à briser la colonne vertébrale de Sheila juste parce qu’il n’a pas fait suffisamment attention. Lors de l’interview avec Cate, et alors que cette dernière semble retirer son gant, il la prévient qu’il va “lui couper la main” si elle continue de tripoter l’accessoire qui protège ses doigts.

Un Tek Paladin différent entre comics The Boys et série Gen V

Dans les comics, il n’a pourtant aucun pouvoir. Toute sa force et ses compétences au combat proviennent de son armure et de ses gadgets améliorés, avec lesquels il peut voler et se défendre contre d’autres Supes.

On tient là la parodie d’Iron Man, que l’équipe de Gen V a voulu orienter dans une autre direction, comme l’indique le showrunner Eric Kripke dans une interview pour Entertainment Weekly. La scénariste Michele Fazekas aurait en effet proposé de faire de lui “plus un Batman qu’un Iron-Man“, lors de l’adaptation du personnage.

“Il a sa propre grotte souterraine, [mais] au lieu de Tony Stark, si nous faisions de lui le plus grand détective du monde, alors il n’aurait pas besoin d’une grande armure folle. Nous pouvons nous amuser avec les émissions de faits divers et le fascisme inhérent à Batman.“

Le personnage est congédié par la directrice de l’Université Godolkin, sauvant ses étudiants d’une éventuelle humiliation publique. Mais peut-être que ce détective aurait pu les aider à découvrir qui s’est amusé, à la fin de l’épisode 4 de Gen V, à parsemer la mémoire des héros de trous noirs. Après tout, les trous, c’est sa spécialité.