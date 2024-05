Challengers : comment a été tournée la scène effroyable du genou de Zendaya

Une scène particulièrement épouvantable de Challengers a traumatisé le public pour son réalisme : on sait désormais comment a été tournée la blessure au genou de Zendaya.

Portant autant sur le triangle amoureux que le tennis, le film Challengers de Luca Guadagnino se penche sur le désir de gagner en compétition comme en sentiments de ses trois personnages principaux. Autrefois camarades d’études, Patrick et Art ont été rivaux pour séduire la talentueuse Tashi Duncan, promise à une carrière brillante.

Mais une scène bien précise survient pour créer un tournant dans l’histoire de la jeune femme, et ne manquera pas de faire grincer des dents de nombreux spectateurs. Car aussi prodigieuse soit-elle, Tashi subit le drame que redoutent de nombreux athlètes, à savoir une terrible déchirure du genou. Et le film ne se gêne pas pour montrer le tragique événement dans ses moindres détails.

Image et son, tout y est pour provoquer un sursaut chez le public. La scène est saisissante, et a soulevé de nombreuses questions chez les spectateurs. Et justement, une récente publication sur X/Twitter a permis de lever le voile sur les effets employés pour retransmettre au mieux l’horreur de l’accident sur grand écran.

On peut ainsi distinguer sur une photo du plateau la version artificielle du bas du corps de l’actrice, dans ce qui ressemble à une prothèse géante et un peu perturbante. L’image a été initialement postée sur TikTok par bysssarah, travaillant en coulisses sur Challengers.

La prothèse a ainsi permis de reproduire la blessure justifiant l’arrêt de la carrière de Tashi Duncan, sans mettre en danger l’actrice Zendaya. Et force est de reconnaître que le résultat est réussi : il suffit de jeter un coup d’œil aux commentaire laissés par les internautes sur X.

“La déchirure du genou est tellement bien faite qu’à chacune des projections de Challengers auxquelles j’ai assisté j’ai pu sentir les gens tressaillir, même plus tard dans le film, avec les plans sur les jambes d’Art et Patrick pendant le match du tournoi,” a ainsi affirmé un fan.

Ce à quoi un autre a ajouté : “Je me suis déboîté le genou à deux reprises et cette scène m’a fait attraper mon genou et grogner de douleur par procuration. C’est comme si je la ressentais vraiment.“

Challengers est dans les salles obscures depuis le 24 avril 2024.