The Boys : explication des pouvoirs et origines de Victoria Neuman

L’ambitieuse Victoria Neuman fait son retour dans la saison 4 de The Boys, mais certains spectateurs pourraient avoir oublié quelques parties importantes de son histoire.

Le casting de The Boys est immense et ses protagonistes hauts en couleur. Forcément, quand on tue les personnages à tour de bras, il vaut mieux avoir du monde en réserve. Mais certains s’en tirent mieux que d’autres et parviennent à traverser les différentes saisons de la série super-héroïque estampillée Prime Video.

C’est le cas de Victoria Neuman, qui apparaît dès la saison 2 pour ne plus lâcher les Boys ou les Supers, et obtient même un rôle clé dans le spin-off de Gen V. Lancée dans la course aux présidentielles dans les premiers épisodes de la saison 4 de The Boys, elle semble invincible et son apparente sympathie cache en réalité une stratège hors pair.

Mais d’où vient-elle exactement et quelle est la nature de son pouvoir ? Et pourquoi Victoria Neuman pourrait bien être un ennemi bien plus dangereux qu’un Homelander ? On vous explique tout sur le personnage.

Qui est Victoria Neuman dans The Boys ?

Victoria Neuman est une membre du Congrès des États-Unis, une militante anti-Super et créatrice – et directrice – du Bureau Fédéral des Affaires Surhumaines (FBSA).

amazon mgm studio

Lorsqu’elle a fait ses débuts dans la saison 2 de The Boys, Victoria apparaissait comme fermement opposée aux plans maléfiques de Vought. Charismatique, la femme a réussi à convaincre un témoin de participer à une audience contre l’entreprise tentaculaire et révéler les méfaits du Composé V, dont le secret a été révélé au préalable par Annie (alias Stella).

Mais l’audience dérape : de nombreuses personnes perdent littéralement la tête dans un bain de sang. Le crâne du lanceur d’alerte et du jury explose, quelques spectateurs y passent également, et plus personne n’acceptera de témoigner pour une nouvelle tentative. Vought pourra donc échapper à ses crimes.

À la fin de la saison, on découvre que Victoria Neuman est en réalité l’exploseuse de tête. Celle qui se fait passer pour une civile est en réalité une Super, mais il faut attendre la saison 3 pour comprendre ses vraies origines. Alors qu’elle travaille avec Hughie Campbell au FBSA sur un projet de régulation des activités des Supers, le héros la prend sur le fait : dans une ruelle, Victoria fait exploser un homme prétendant la connaître en l’appelant Nadia.

La Super finit par s’allier en secret à Homelander à la fin de la saison 3 : en échange de la localisation de son fils Ryan, le Protecteur débarrasse Victoria d’un rival politique et lui offre du Composé V pour qu’elle l’administre à sa fille.

Quels sont les pouvoirs de Victoria Neuman dans The Boys ?

Victoria Neuman a le pouvoir de manipuler le sang et de se régénérer.

amazon mgm studio

Elle a également dans son arsenal d’autres facultés plus typiques des Supers, comme une super force, une super ouïe et une résistance surprenante. Mais sa véritable aptitude est son contrôle sur le sang. Sa maîtrise lui permet de faire exploser ses adversaires, et même si elle vise la tête la plupart du temps, elle peut aussi s’en prendre au reste du corps.

Elle peut également utiliser le sang comme une arme après s’être coupé la main, ou faire léviter ses hémoglobines. Une fois blessée, elle peut se régénérer. De telles capacités sont très similaires à celles d’un autre personnage de l’univers de The Boys : Marie Moreau, héroïne du spin-off Gen V.

Les deux femmes partagent en effet le même pouvoir, et semblent toutes deux particulièrement résistantes à toute agression : alors que Victoria Neuman semble invulnérable quand elle est attaquée à l’acide et se prend une balle en pleine tête dans l’épisode 1 de la saison 4 de The Boys, Marie survit au laser de Homelander. Enfin, les deux personnages viennent du même endroit : l’institut Red River.

D’où vient Victoria Neuman dans The Boys ?

Victoria a grandi à l’Institut Red River, un orphelinat appartenant à Vought et qui héberge des Supers orphelins.

amazon mgm studio

Victoria est en réalité née sous le nom de Nadia Khayat et a été envoyée à Red River après avoir accidentellement tué ses parents parce qu’elle ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs, tout comme Marie – et bon nombre des enfants Supers qui se retrouvent orphelins.

Pendant son séjour à Red River, Victoria a été placée dans différentes familles adoptives, mais elle finissait toujours par revenir à l’institut car ses pouvoirs non maîtrisés causaient la mort de ceux avec qui elle vivait.

À l’âge de 12 ans, la jeune fille est finalement adoptée par le PDG de Vought, Stan Edgar. L’influence et le pouvoir de l’homme lui permet de recommencer sa vie de zéro, sous une nouvelle identité : Victoria Neuman.

En fin de compte, Victoria trahira tout de même Stan Edgar, pour rester dans les bonnes grâces de Homelander.

Que peut-on attendre de Victoria dans la saison 4 de The Boys ?

Victoria Neuman comptera parmi les principaux antagonistes de la saison 4 de The Boys : se rapprochant toujours plus de la présidence, elle est également en possession d’un virus redoutable.

amazon mgm studio

La maladie a été récupérée à la fin de la première saison de Gen V : dans les sous-sols de l’université Godolkin, qui appartient à Vought, se trouve en réalité un laboratoire dans lequel certains étudiants sont utilisés comme cobayes pour la confection du Virus. La femme politique parvient à mettre la main dessus, se fichant bien de sa capacité à décimer tout Super qui se retrouverait exposé.

Mais Victoria ne cherche certainement pas l’extinction des Supers, puisqu’elle a même offert des pouvoirs à sa fille. Le virus lui servira plutôt pour combattre ou menacer des personnages plus puissants, comme Homelander.

Le créateur de The Boys, Eric Kripke, a déjà laissé entendre dans une interview pour Screen Rant que sa volonté de protéger sa fille Zoé pourrait poser problème dans la saison 4 : “Elle doit protéger sa fille. Le monde devient de plus en plus effrayant, et à mesure qu’elle se rapproche du pouvoir, je pense qu’elle se rend compte qu’elle a fait un pacte avec le diable. Et donc, elle se concentre sur le sujet : comment peut-elle sauver sa fille et elle-même ?“

La saison 4 de The Boys a démarré le 13 juin 2024 sur Prime Video. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.