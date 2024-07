Les pouvoirs d’Ashley seront “humiliants” dans la saison 5 de The Boys

Ashley a entamé une transformation majeure dans The Boys, et son actrice tease déjà des pouvoirs particulièrement gênants pour la saison 5.

La saison 4 de The Boys s’est terminée sur la victoire des Supers face aux humains “normaux”, alors qu’Homelander accède au pouvoir grâce au plan de Sister Sage dans l’épisode final. Et face à des tarés surpuissants, les personnes lambda et dénuées de pouvoirs ont clairement du souci à se faire…

Ashley l’a très bien compris : là où les Boys ont tenté vainement de fuir et se sont fait attraper par des Supers, la PDG de Vought a choisi une autre voie pour sauver sa peau face à la folie d’Homelander et ses sbires. Elle se rend dans les appartements du leader des Sept et s’administre une dose de Composé V, prenant le risque d’un rejet par son corps adulte. Les spectateurs peuvent alors la voir s’effondrer dans l’épisode 8 de la saison 4, la peau de son crâne s’agitant sous les effets du produit. Mais la suite n’est pas montrée, suggérant son retour dans la saison 5 de The Boys.

Un retour que l’actrice Colby Minifie a confirmé auprès de Variety, en expliquant la scène du final : “L’image qu’on a du V quand il entre dans le corps, c’est son passage par la circulation sanguine, où il se passe des choses avant que le produit ne prenne le contrôle.“

Colby Minifie continue en allant jusqu’à parler de l’embarras qui pourrait bien attendre son personnage en proie au V dans la saison 5 : “Donc ce qu’on laisse entendre, c’est que quelque chose est sur le point d’arriver ! On ne sait pas encore si elle survivra ou mourra, mais j’ai proposé quelques idées sur ce qui pourrait être son superpouvoir – elles sont toute humiliantes. J’ignore ce qu’ils vont faire, ou comment ils vont concrétiser tout ça. Mais ce sera dingue.“

En effet, comme le suggère l’actrice, il reste une chance qu’Ashley décède suite à son injection. Mais avant sa mort, le personnage pourrait tout de même se retrouver affublé de pouvoirs, un peu à la manière de Hugh, le père de Hughie dans la saison 4.

Et en attendant la saison 5 de The Boys pour en savoir plus sur l’avenir gênant d’Ashley, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.