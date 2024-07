La saison 4 de The Boys propose sa propre version de l’assaut du Capitole

La saison 4 de The Boys a intensifié sa satire politique, se moquant du fanatisme de droite avec l’aide de Homelander – et elle s’apprête à faire sa propre version des évènements survenus le 6 janvier aux États-Unis.

Le 6 janvier 2021, des partisans du président américain sortant Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole à Washington D.C., afin de contester les résultats de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden et le Parti démocrate.

Ils avaient un objectif simple : empêcher le Congrès de formaliser et de finaliser la victoire de Biden aux élections et ainsi maintenir Donald Trump à la tête de la Maison Blanche.

C’est probablement l’un des événements les plus marquants du début des années 2020, et étant donné la satire et la moquerie évidentes de la série de super-héros envers le paysage politique actuel, il n’est pas surprenant que l’épisode 7 de la saison 4 de The Boys ait décidé de proposer sa propre version du 6 janvier.

Dans l’épisode sorti cette semaine, Billy Butcher, Hughie et Starlight s’infiltrent dans l’appartement de la personne engagée pour tuer Robert Singer, le président des États-Unis nouvellement élu.

En fouillant le logement, ils vont notamment tomber sur une dangereuse Polymorphe, mais avant cela, ils vont aussi et surtout mettre la main sur des dossiers des Services Secrets américains, remplis de détails sur les mouvements de Singer lors de son meeting qui se tiendra dans le parc de Washington, et qui aura lieu le 6 janvier.

« Ils vont lui faire façon JFK », dit Butcher, faisant référence à l’assassinat de John F. Kennedy sur la place du Dealey Plaza de la ville de Dallas en novembre 1963.

Cela se produit après que Homelander, Victoria Neuman et Sister Sage ont rassemblé le président de la Chambre et d’autres figures puissantes pour planifier un coup d’État, d’où le parallèle avec l’émeute du 6 janvier 2021, également considérée comme une tentative de coup d’État. Une fois Singer mort, ils veulent invoquer le 25e amendement pour que Neuman puisse devenir présidente.

Bien que cela puisse irriter certains fans qui avaient auparavant critiqué le fait que la série s’adonne à ce genre de satire politique, un internaute a expliqué sur X/Twitter pourquoi cela devait se produire selon lui, déclarant alors : « Je sais que la série est peut-être trop politique en ce moment, mais le truc du 6 janvier est en quelque sorte le moment parfait pour adapter la prise de contrôle qui se passe dans les comics. Homelander prendra le contrôle de l’Amérique avant de mourir, il le doit ».

Pour être sûr de ne pas rater le huitième et dernier épisode de The Boys, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4. Vous pouvez également découvrir nos guides sur les nouveaux super-héros de la saison, comme par exemple celui sur Webweaver ou encore celui sur Laddio, l’acolyte de Tek Paladin.

