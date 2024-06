The Boys saison 4 : Ashley a-t-elle pris du Composé V ?

Suite aux événements de l’épisode 5 de la saison 4 de The Boys, vous vous demandez peut-être : Ashley a-t-elle pris du Composé V ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la PDG de Vought.

Ashley Barrett a connu une évolution notable au fil des saisons de The Boys, ayant commencé comme un rouage dans la machine de propagande de Vought en s’occupant de l’introduction de Starlight (ou Stella en VF) dans les Sept.

Le personnage incarné par Colby Minifie a continué à gravir les échelons, mais à mesure que les exigences de la fonction de PDG (et les scandales des nouveaux Supers) augmentaient, cela a conduit Ashley à se tirer les cheveux – littéralement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec Madelyn Stillwell morte, Stan Edgar en prison, et Homelander (ou Le Protecteur) déterminé à rendre l’Amérique super à nouveau (ou Make America Super Again en VO), la situation est allée de mal en pis pour Ashley dans la saison 4 de The Boys. Alors, a-t-elle pris du Composé V pour se protéger ?

Ashley a-t-elle pris du Composé V ?

Pour l’instant, il n’a pas été explicitement confirmé qu’Ashley a pris du Composé V, mais c’est fortement suggéré par A-Train dans l’épisode 5 de la saison 4 de The Boys.

Amazon MGM Studio

Lors de l’exposition V52 de Vought, A-Train révèle à Ashley que c’est lui la taupe chez Vought, expliquant qu’il a besoin de son aide pour se débarrasser de Sister Sage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour rappel, A-Train – qui en a assez de la corruption chez Vought – a divulgué des images de caméras de sécurité à Hughie et Annie, prouvant que les Starlighters qui avaient été injustement accusés des meurtres des partisans d’Homelander étaient innocents.

Depuis lors, Homelander et Sister Sage mènent une campagne acharnée pour tenter de trouver le traître, menaçant ainsi A-Train.

Cherchant une solution, A-Train avoue à Ashley qu’il est la taupe de Vought. Elle menace de le dire aux Sept, mais il lui rappelle qu’il a aussi des informations compromettantes sur elle et la fait chanter pour qu’elle l’aide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jusqu’à présent, nous pensions que la seule chose compromettante qu’il avait sur elle était qu’elle avait laissé une “surprise” dans les toilettes d’Homelander dans l’épisode 4 de la saison 4.

Cependant, A-Train dit, “T’as fait plus que poser une pêche, on le sait tous les deux.” Ashley semble terrifiée et surprise – quoi que ce soit, il semble qu’elle vient tout juste de découvrir qu’il sait.

Il se pourrait bien qu’Ashley ait piqué une fiole de Composé V dans l’appartement d’Homelander, d’autant que c’est exactement ce qu’A-Train a lui-même fait. Peut-être a-t-il remarqué qu’une dose manquait ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi Ashley voudrait-elle du V ?

Ashley est dans une position assez précaire chez Vought, ce qui signifie qu’elle pourrait vouloir du Composé V pour se protéger.

Amazon MGM Studio

Dans l’épisode 3, après que Sister Sage a lancé son plan, Homelander donne le poste d’Ashley à la nouvelle Super, qui devient donc la nouvelle PDG de Vought, du moins dans l’ombre. En effet, le leader des Sept tient tout de même à garder Ashley, reléguée désormais au rang de mascotte, comme “Ronald McDonald”.

Mais ce n’est pas le pire de ses soucis, Homelander et Sister Sage ayant pour ambition de créer une société dystopique, dans laquelle les humains sont leurs serviteurs et les Supers règnent en maître.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand Ashley voit Homelander tuer Anika, une employée de Vought, sans y réfléchir à deux fois (et après avoir promis de ne pas le faire), elle réalise qu’elle pourrait être la prochaine sur la liste.

Si le plan continue de s’intensifier et que les Supers prennent le contrôle de la Maison Blanche et de l’armée américaine, les humains n’auront aucune chance.

Ashley pourrait donc penser que les risques de prendre du Composé V à l’âge adulte sont compensés par la possibilité d’obtenir des pouvoirs et de se battre dans la guerre des Supers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Explication de la théorie des fans sur Ashley en tant que Super

Même avant la réplique d’A-Train, une théorie de fan circulait en ligne, suggérant qu’Ashley avait pris du Composé V dans la chambre d’Homelander dans la saison 4 de The Boys pour se transformer en Super.

Sur Reddit, un fan a écrit : “Et si Ashley n’était pas dans la chambre d’Homelander juste pour cette ‘vengeance pitoyable’ mais qu’elle avait aussi pris du Comp-V pour elle-même et que tout cela n’était qu’une excuse pour le couvrir ?

“Elle semble vraiment en avoir marre de Vought, d’Homelander, et maintenant elle doit aussi gérer Sage et même The Deep ! Elle veut vraiment s’en sortir mais elle sait qu’Homelander ne le permettra jamais.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’ils aient terminé le post avec, “Juste une pensée folle que j’ai eue,” de nombreux fans ont été d’accord avec cette théorie sur The Boys.

“Honnêtement, c’est ce que je ferais si j’étais coincé à travailler pour ce cinglé d’Homelander et que Deep me poursuivait,” a dit un autre. “Égaliser les chances pour que si ce connard essaie quelque chose, vous puissiez le griller.”

Plutôt que de se protéger, certains pensent qu’elle pourrait se donner des pouvoirs pour reprendre sa position chez Vought.

Comme dit dans un autre commentaire, “Peut-être qu’elle vise à obtenir un pouvoir utile comme Sage pour qu’elle puisse redevenir en haut de la chaîne alimentaire. Bien sûr, toujours derrière Homelander.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un quatrième a ajouté, “J’ai attendu patiemment que Super Ashley apparaisse. Elle doit réaliser à un moment donné qu’il est trop risqué de traîner avec ces maniaques sans avoir de super-pouvoirs pour l’aider.”

Nul doute que nous découvrirons si c’est le cas dans les prochains épisodes de la saison 4 de The Boys. D’ici là, les épisodes 1 à 5 sont disponibles en streaming sur Prime Video.

Pour plus d’informations, découvrez pourquoi les fans de The Boys pensent connaître la fin de la série grâce à cet indice dans la saison 4, ou encore quelle est cette photo du tournage de la saison 2 de Gen V qui montre un des candidats rejetés des Sept.

L’article continue après la publicité