Résumé des saisons 1 à 3 de The Boys : que s’est-il passé avant la saison 4 ?

La saison 4 de The Boys vient de démarrer et n’a rien perdu de son ton cinglant. Mais de nombreux événements ont eu lieu avant ça : voici le résumé des saisons précédentes, histoire de vous rafraîchir la mémoire avant le bain de sang.

C’est en plein boom des super-héros au cinéma que la série The Boys a débarqué sur Prime Video. Loin des gentils justiciers en collants qu’étaient les Avengers ou autres Spider-Man, les Supers ont réussi à surprendre par leur côté destructeur et terriblement humain.

La série d’Eric Kripke qui adapte les comics de Garth Ennis a très vite trouvé un public enthousiaste à l’idée de suivre les aventures crades et moites de Hughie, Butcher et Homelander. Elle a alors été renouvelée pour une saison 2, puis une 3… et la quatrième vient de démarrer sur Prime Video, après un détour par le spin-off Gen V.

Mais avec le temps, les spectateurs pourraient avoir oublié des détails cruciaux des précédentes saisons de The Boys : on vous propose donc le résumé pour aborder la saison 4 aussi sereinement que possible.

Sommaire

Que s’est-il passé dans la saison 1 de The Boys ?

La saison 1 de The Boys a surtout servi à présenter l’univers des Supers, essentiellement du point de vue de Hughie.

amazon mgm studios

Au tout début, le jeune homme a une vie ordinaire de vendeur de matériel vidéo et tout roule. Jusqu’à ce que sa petite amie Robin se fasse exploser en pleine rue par un Super, A-Train. Le monde de Hughie s’écroule : Vought lui propose une somme d’argent pour compenser la perte, mais ça ne suffit pas au jeune homme.

Il est alors approché par Billy Butcher (ou le Charcutier en VF), qui semble avoir une dent contre Homelander et sa clique des Sept. Tous deux formeront l’équipe des Boys avec Frenchie (le Français en VF) et la Crème. Tout en traquant les Supers qui s’avèrent être de simples humains narcissiques et mégalomaniaques, tuant au passage Translucide, ils accueilleront dans leurs rangs Kimiko. La jeune femme muette leur sera utile pour ses capacités, obtenues suite à des expériences menées par des terroristes.

Du côté des Sept, c’est par les yeux de Stella (ou Starlight) que les spectateurs pourront découvrir l’ambiance de l’équipe d’élite de Vought. D’abord excitée à l’idée d’avoir été prise pour devenir l’une des héroïnes les plus connues du pays, Stella, alias Annie January, va vite déchanter. Entre chantage sexuel et mascarades bien loin des sauvetages qu’elle imaginait, elle va vite comprendre que pour sauver des vies, il lui faudra se tourner vers d’autres solutions. Heureusement pour elle, sa rencontre avec Hughie lui offrira le répit dont elle a besoin pour souffler lorsqu’elle est prête à craquer.

Enfin, on découvrira que Butcher s’en prend à Homelander pour des raisons bien personnelles : le Protecteur a en effet violé sa compagne Becca, détruisant au passage sa vie et le lançant dans une quête de vengeance destructrice. Mais contre toute attente, sa femme n’est jamais morte. Elle a même donné naissance à un enfant, Ryan.

Que s’est-il passé dans la saison 2 de The Boys ?

La saison 2 a permis d’introduire et développer des personnages cruciaux comme Victoria Neuman ou Ryan, mais elle a aussi montré les premières vraies dissensions entre les héros du groupe des Boys.

amazon mgm studios

C’est aussi dans la saison 2 qu’une nouvelle héroïne apparaît : Stormfront. D’abord présentée comme une nouvelle-venue protégée par Stan Edgar, le PDG de Vought et remplaçant de Madelyn Stillwell – que Homelander a froidement assassiné –, la Super s’avère en fait être la toute première expérience réussie du Composé V. Mais ça ne s’arrête pas là : la femme est âgée d’au moins un siècle, puisqu’elle a été mariée au fondateur de l’entreprise Vought. Les deux amoureux ont filé le parfait amour sous le régime nazi avant de marchander avec les États-unis une amnistie en échange du Composé V et des promesses de héros qui l’accompagnaient. Loin de s’émouvoir de l’histoire et du tempérament intolérant de la Super, Homelander finit par s’allier avec elle, avant tout dans le but de faire remonter sa courbe de popularité.

Du côté des Boys, la saison 2 tourne autour d’un nouvel objectif : faire tomber Vought grâce à l’affaire du Composé V, initiée par Annie (Stella) qui a fait fuiter l’information du produit créateur de Supers. Parvenant à convaincre l’ancien mentor d’Homelander de témoigner, nos héros alliés à la CIA et à Victoria Neuman réussissent à lancer une audience contre Vought. Mais l’événement devient macabre quand les têtes du lanceur d’alerte, du jury et d’autres membres de l’assistance explosent. Dès lors, plus personne ne veut participer à la cabale contre Vought.

amazon mgm studios

Quant à Homelander, il est sur tous les fronts dans la saison 2 : on savait depuis la fin de la première saison que la fixette de Butcher pour le Protecteur provenait du viol de sa compagne Becca. Mais cette dernière n’en était pas morte. Enceinte, elle a en fait demandé de l’aide à Vought pour se cacher à la fois du leader des Sept, mais aussi de Billy, de peur qu’il ne se lance dans une guérilla autodestructrice s’il apprenait sa survie. Malheureusement, la cachette n’aura pas duré éternellement et les deux hommes finissent par retrouver Ryan, devenu adolescent.

Après s’être projeté dans l’enfant et l’avoir forcé à utiliser ses superpouvoirs – quitte à le lancer depuis le toit en espérant qu’il se mette à voler –, Homelander est sur le point d’abandonner quand Ryan sort enfin le grand jeu dans le final : pour sauver sa mère de Stormfront, le garçon lance une attaque avec sa vision laser. Malheureusement, Becca est elle aussi touchée et en meurt. Finalement, grâce au chantage de Maeve qui ressort une vidéo du Vol 37 dans lequel le Protecteur et elle ont abandonné des passagers à leur triste sort, Ryan se retrouve libre de partir avec Butcher. Ce dernier confie ensuite le fils de Becca à Grace Mallory et la CIA, pour le placer loin du leader des Sept.

Que s’est-il passé dans la saison 3 de The Boys ?

La saison 3 montrera l’ascension de Victoria Neuman et la volonté renouvelée de Homelander de fonder une famille de Supers, alors que Soldier Boy fait son apparition.

amazon mgm studios

Comme à chaque saison désormais, il faudra compter sur l’apparition d’un nouveau Super dans l’équipe des Sept de Vought : pour l’occasion, l’équipe marketing décide de lancer les candidats dans une téléréalité. C’est de cette manière que l’ex de Stella, Supersonic, resurgit. Mais ce dernier sera par la suite assassiné par un Homelander vexé : en effet, Stan Edgar a fait d’Annie la co-leader des Sept, ce qui n’est pas passé chez le Protecteur. Ce dernier s’enfonce d’ailleurs toujours plus dans sa haine des mensonges et n’hésitera pas à menacer sa collègue dès qu’il en aura l’occasion, conscient de son double-jeu avec les Boys et Hughie.

Les Boys quant à eux se sont divisés, mais restent toujours indirectement alliés : Hughie travaille en collaboration avec la Crème, Kimiko et le Français, tout en faisant partie du Bureau Fédéral des Affaires Surhumaines (FBSA) créé et dirigé par Victoria Neuman. Mais on sait désormais que cette dernière est également la Super responsable des têtes qui explosent. Le héros l’apprend en suivant un inconnu prétendant la connaître sous le nom de Nadia et évoquant l’institut Red River : sous les yeux d’un Hughie caché dans une ruelle, Victoria va faire disparaître l’homme dans un geyser de sang.

Butcher, lui, fait bande à part au début de la saison. Utilisant le V24, un dérivé du Composé V permettant d’offrir temporairement des pouvoirs aux adultes, il traquera les anciens héros du groupe désormais disparu des Payback. Il découvre ainsi que Soldier Boy (ou Petit Soldat), leur ancien leader et équivalent en termes de puissance de Homelander, n’a jamais été assassiné. Il a été victime d’une machination et emmené par les Russes lors d’une opération menée par Grace Mallory.

Frenchie aura lui aussi son arc narratif personnel dans la saison 3 de The Boys : pour aider son amie Cherie, il devra aller à la rencontre d’une femme russe s’amusant à la faire chanter. Mais il se retrouvera alors empêtrés dans les problèmes et devra assassiner des inconnus pour effacer la dette de sa camarade.

Après avoir découvert la vérité sur Victoria Neuman, en réalité orpheline de l’Institut Red River et adoptée par Stan Edgar, Hughie retournera travailler aux côtés de Butcher. Les Boys réussiront à retrouver le Petit Soldat, mais ce dernier ne se montrera que peu conciliant et ira même jusqu’à blesser Kimiko en lui ôtant ses pouvoirs de guérison. Pour s’en sortir, elle aura besoin de Composé V, ce que Stella ira chercher. La jeune femme découvre au passage que le V24 qu’utilisent Butcher et Hughie (ce dernier obtenant la capacité à se téléporter en abandonnant ses vêtements derrière lui) entraîne en réalité la mort après plus de cinq utilisations. Ce qui semble malheureusement corroboré par l’état toujours plus dégradé de Butcher.

Pour Homelander, la saison 3 de The Boys commence mal alors qu’il s’enfonce dans de mauvaises décisions et fait face à une opinion publique plus basse que jamais. Mais lorsque le Super craque et fait un discours d’extrême droite tout en vantant sa supériorité, loin de déranger, il se retrouve soudain acclamé et soutenu par de fervents défenseurs. Parmi eux, le nouveau beau-père de Janine, la fille de la Crème et amant de son ancienne femme, qui devient l’un des plus grands fans du Protecteur.

Amazon Studios

Mais le Protecteur ne se contente pas de discours dans la saison 3 : présent à l’Herogasm, orgie réservée aux Supers et à laquelle presque tous les protagonistes de The Boys participent pour diverses raisons, il se fera attaquer par le trio Soldier Boy, Hughie et Butcher. Pour la première fois, le leader des Sept va perdre et ne devra sa survie qu’à sa capacité de voler pour fuir l’affrontement. L’Herogasm sera aussi l’occasion pour Stella de démissionner des Sept lors d’un live, dans lequel elle révélera de nombreux secrets sur le fonctionnement toxique de Vought et des Sept.

Finalement, un rebondissement rebat les cartes dans la fin de la saison 3 de The Boys : Soldier Boy appelle Homelander pour lui annoncer qu’il est son père. Souhaitant alors former une famille de Supers, le Protecteur va s’allier avec Victoria et la convaincre de trahir Stan Edgar tout en l’aidant à localiser son fils Ryan, protégé par Mallory Grace. L’enfant ne sera pas difficile à convaincre de le suivre, puisque Butcher lui aura brisé le cœur auparavant en l’accusant d’être responsable de la mort de Becca.

Mais Soldier Boy acceptera finalement de se retourner contre Homelander sous les conseils avisés de Butcher. Toutefois, lorsque Ryan sera pris pour cible par le Petit Soldat, Billy changera d’avis et s’en prendra à l’ancien leader des Payback. Acculé, Soldier Boy tentera de faire exploser la tour Vought, dont les habitants ne devront leur survie qu’à l’intervention de Maeve. Entraînant le Super dans le vide, elle sera considérée comme morte après l’explosion, mais pourra en réalité s’enfuir avec sa petite amie. Quant au Petit Soldat, il sera rapatrié incognito en capsule de détention.

Mais la saison 3 de The Boys ne finira pas bien pour tout le monde : Ryan va en effet décider de rester aux côtés de son vrai père. Lors d’une présentation publique, un homme aura le malheur de lancer une bouteille sur l’enfant et Homelander l’assassinera de sang-froid. Loin d’être pointé du doigt, son acte sera acclamé par ses fans. Le Protecteur n’aura pas fini d’ajouter des victimes à son tableau de chasse : frustré que Black Noir lui ait menti à propos de Soldier Boy alors qu’il le considérait comme son meilleur allié, il l’éviscèrera sans plus de cérémonie – mais pas de panique : le héros masqué reviendra par la suite.

Enfin, Annie rejoindra définitivement le camp de Hughie et Butcher dans le final, reniant pour de bon son passé de super-héroïne et membre des Sept, pour préférer surveiller les Supers.

Que s’est-il passé dans la saison 1 de Gen V ?

Avant le début de la saison 4 de The Boys, certains événements de la série dérivée Gen V auront eux aussi leur importance pour la suite de l’univers créé par Eric Kripke sur Prime Video.

amazon mgm studio

En effet, on découvrait par le biais de Marie Moreau l’université Godolkin dans le spin-off de The Boys. Gérée par Vought, l’école réservée aux jeunes possédant des pouvoirs sert en réalité à dissimuler un laboratoire dans lequel des expériences terribles sont menées sur des étudiants.

La série dérivée aurait pu se contenter d’aborder une autre facette de l’univers de The Boys, mais se retrouve en réalité très liée à sa grande sœur. Essentiellement à cause de Victoria Neuman, qui apparaît dans des épisodes et dont les pouvoirs du sang sont les mêmes que ceux de Marie. Cette dernière finit d’ailleurs par croiser également la route d’Homelander, qui l’attaque avec sa vision laser.

Mais elle n’en meurt pas : elle se réveille simplement emprisonnée et indemne dans une chambre d’hôpital en compagnie des autres personnages du spin-off. Sa capacité à se régénérer pourrait alors aider à mieux discerner de quoi Victoria Neuman est elle-même capable, puisque toutes deux partagent les mêmes facultés.

Le final de Gen V n’annonce en tout cas rien de bon pour la suite des deux séries : car Victoria s’empare finalement du Virus créé dans le laboratoire de Godolkin, et dont les effets destructeurs s’appliquent aux Supers sans distinction. Butcher visite lui aussi le sous-sol de l’université, ce qui suggère que le protagoniste est également au courant pour l’existence de l’arme bactériologique anti-Super.

La saison 4 de The Boys a commencé sa diffusion le 13 juin 2024 sur Prime Video. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.

