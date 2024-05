La série Shogun ne se contentera pas d’une saison 2

C’est désormais confirmé : la série Shogun n’a plus rien d’une mini-série. FX a même annoncé plusieurs nouvelles saisons pour sa production originale au pays des samouraïs.

C’est The Hollywood Reporter qui a rapporté la bonne nouvelle : FX renouvelle sa collaboration avec les ayants droit du Shogun de James Clavell, pour prolonger l’histoire de la série au-delà du roman de 1975. Initialement conçue comme une mini-série – comprendre : une histoire d’une seule saison -, la production de la chaîne américaine a reçu un accueil particulièrement enthousiaste de la part du public, au point de modifier quelques plans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des rumeurs d’une saison 2 avaient déjà émergé, alors que le producteur et acteur Hiroyuki Sanada affirmait avoir conclu un accord pour incarner le personnage du seigneur Yoshii Toranaga dans de nouveaux épisodes. On sait désormais que l’information est officielle, et que l’équipe d’origine reprendra du service : les créateurs Rachel Kondo et Justin Marks sont de nouveau prêts à prendre la plume pour les scénarios des saisons 2 et 3, accompagnés de Michael Clavell.

Shogun adapte le roman éponyme de James Clavell, explorant “la collision de deux hommes ambitieux venant de mondes différents“. Ces deux hommes, ce sont John Blackthorne et Yoshii Toranaga, deux personnages fictifs inspirés de véritables figures historiques. Échangeant dans un monde régi par des intrigues politiques et des chocs culturels accentués par la barrière de la langue, les deux protagonistes composent également avec dame Mariko, précieuse interprète au passé tragique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison de 10 épisodes a généré un fort engouement de la part du public, devenant l’une des séries les plus regardées de l’histoire de FX. Le final avait clos un chapitre émouvant, et la conclusion était plus que satisfaisante aux yeux des showrunners, qui n’avaient au départ pas envisagé de suite. Il est donc difficile de prévoir quelle intrigue sera présentée aux spectateurs, mais on sait en tout cas que Yoshii Toranaga sera de la partie.

En attendant, la saison 1 est intégralement disponible sur Disney+ en France. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des séries semblables à Shogun, ou encore jeter un coup d’œil aux sorties en streaming de ce mois-ci.

L’article continue après la publicité