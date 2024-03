Shogun sur Disney+ : John Blackthorne a-t-il vraiment existé ?

Shogun est la série du moment, dépeignant un Japon plongé dans des intrigues politiques fascinantes. Mais le protagoniste étranger, John Blackthorne, a-t-il vraiment existé ?

Le récit de Shogun cumule les succès, et il en est actuellement à son troisième : le roman du même titre écrit par James Clavell est un best-seller depuis sa publication en 1975, et la première série tirée des pages en 1980 avait fait mouche elle aussi.

C’est à présent pour FX que les samouraïs ont repris du service : sous l’impulsion des créateurs Justin Marks et Rachel Kondo, John Blackthorne et Yoshii Toranaga ont repris vie. Et dès sa première diffusion, cette nouvelle production a conquis les spectateurs comme les critiques, qui n’ont pas hésité à l’ériger en nouveau Game of Thrones – provoquant au passage l’agacement du réalisateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On y découvre un étranger échoué avec d’autres survivants sur les rives d’un Japon en proie aux tensions de pouvoir. La question de l’interprétation et de la traduction dans des langues qui nous échappent rend le tout aussi authentique qu’intense, mais une question demeure : John Backthorne a-t-il vraiment existé ?

Shogun : John Blackthorne a-t-il réellement existé ?

Non, John Blackthorne n’a pas réellement existé : l’auteur James Clavell a inventé le personnage pour les besoins de son roman Shogun.

fx networks/disney

Cependant, il ne s’est pas appuyé sur rien : le romancier s’est tout de même inspiré d’une figure historique, à savoir William Adams, considéré comme le premier Anglais à avoir visité le Japon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

William Adams est né en Angleterre en 1564, avant de commencer très vite sa carrière maritime pour différents employeurs – notamment pour la marine marchande et l’armée. C’est justement ses connaissances de la mer et de la navigation qui lui ont valu l’admiration des japonais, au point de devenir le confident du shogun.

Qui interprète John Blackthorne dans Shogun ?

John Blackthorne est interprété par Cosmo Jarvis dans la série Shogun.

L’acteur s’est d’abord fait remarquer dans The Young Lady de William Oldroyd en 2016. Le drame a également été un tremplin pour la carrière d’une autre star, Florence Pugh. De son côté, Jarvis a ensuite livré une performance inoubliable en tant que Douglas “Arm” Armstrong dans L’ombre de la violence de Nick Rowland.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cosmo Jarvis a également fait de courtes apparitions dans les séries Peaky Blinders et Raised by Wolves, tandis qu’il a été vu plus récemment dans l’adaptation de 2022 de Persuasion sur Netflix.

Shogun est disponible sur Disney+ en France.