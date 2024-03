Les créateurs de Shogun ne croient pas à la possibilité d’une saison 2

Les créateurs de la série du moment, Shogun, ont expliqué pourquoi une saison 2 pourrait ne jamais voir le jour.

Adaptant le roman de James Clavell de 1975, la série Shogun a été un carton instantané : présentée comme le nouveau Game of Thrones – ce qui ne plaît pas spécialement à son réalisateur -, la production a fait l’unanimité. Une adaptation réussie, une réalisation et une photographie splendides, des acteurs d’exception et des choix judicieux pour les langues employées ont contribué à son succès.

Forcément, face à tant d’enthousiasme, on pouvait s’attendre à une suite. Sauf qu’il y a un hic : malheureusement pour les spectateurs, le discours des showrunners ne va pas dans ce sens. La série a beau avoir battu le record de visionnages de FX et sur Disney+, elle n’aura probablement pas droit à sa saison 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de Shogun pourrait bien ne jamais exister, d’après les créateurs de la série

C’est lors d’une interview avec The Hollywood Reporter que le couperet est tombé : les showrunners Rachel Kondo et Justin Marks ont abordé la saison 2, et fait comprendre qu’il n’y en aurait pas.

Interrogés sur la question, c’est Justin Marks qui a expliqué : “Nous avons emmené l’histoire jusqu’à la fin du livre et lui avons offert un point final. Nous adorons la manière qu’a le livre de se terminer. C’est même une des raisons qui nous ont convaincus de l’adapter – et nous avons conclu la série de la même manière.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car si Shogun est tirée d’une histoire vraie, la série adapte avant tout le livre de James Clavell. Toutefois, il ne s’agit pas de la seule raison invoquée par les créateurs, qui ont aussi fait part d’un certain épuisement physique et mental : “C’est juste notre corps qui parle. Un peu comme quand on se demande si on veut un autre enfant. Vous savez, ça fait très longtemps qu’on travaille sur cette série, à cause de la très longue post-production. Ce n’est pas une série TV comme les autres.“

Shogun s’arrêtera donc à dix épisodes. En attendant, la série est encore en cours, et sort sur Disney+ en France.

L’article continue après la publicité