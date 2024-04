Explication de la fin de Shogun sur Disney+

Shogun s’est conclu dans un dixième et dernier épisode : John Blackthorne a-t-il pu repartir en Angleterre ? Quel était le plan du seigneur Toranaga ? Comment s’est terminée la bataille des régents ? On vous explique la fin de la série FX.

L’odyssée japonaise de John Blackthorne a commencé alors qu’il s’échouait dans un petit village de pêcheurs. Sans le savoir, le navigateur anglais venait de mettre le pied dans un engrenage qui le dépassait de loin. Mais ses mésaventures au pays du soleil levant lui auront aussi permis de rencontrer des personnages hauts en couleurs et d’en découvrir davantage sur une culture diamétralement opposée à celle de son pays natal.

Après la disparition de dame Mariko dans l’épisode 9, les choses ne pouvaient que dégénérer dans le 10. Les régents ont été avertis de la déclaration de guerre du seigneur Toranaga, Blackthorne s’est retrouvé à la merci des catholiques… Et pourtant, les choses semblent être rentrées dans l’ordre.

Quel était le vrai plan du seigneur Toranaga ? John Blackthorne a-t-il pu rentrer en Angleterre ? Qui a incendié le navire et pourquoi ? Que signifie “Le rêve d’un rêve“, le titre du dixième épisode ? On vous explique la fin de Shogun.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de la série FX Shogun.

Qu’est-il arrivé à dame Mariko dans Shogun ?

Dès le début de l’épisode 10, on nous dévoile le funeste destin de Mariko-sama : la dame a été soufflée par l’explosion de la réserve à la fin du précédent chapitre, et n’a pas survécu. Une fin tragique, qui traumatise John Blackthorne.

Ses funérailles chrétiennes se dérouleront durant le sommeil de plusieurs jours du navigateur anglais, et lui seront rapportées à son réveil. Malgré son décès, la présence de la traductrice se fera sentir tout au long de l’épisode. Car son sacrifice, bien que semblant improvisé sur le moment, était en fait très calculé : elle devait mourir de manière à salir le nom d’Ishido pour justifier la déclaration de guerre de Toranaga. L’attaque des shinobis n’aura donc fait que précipiter ses plans, mais sa présence d’esprit lui a permis de ne pas manquer l’occasion qui lui était offerte.

Le seigneur Yoshii Toranaga a ainsi pu déclarer la guerre aux régents, faisant valoir le “choc de la perte de son consort“. Mais Mariko avait vu encore plus loin, prévoyant à l’avance l’avenir de John Blackthorne dont elle se sentait responsable. Secrètement, la traductrice a ainsi passé un accord avec les portugais : en échange de la destruction du bateau de l’Anjin, elle s’assurait qu’aucun mal ne lui serait fait jusqu’à son retour auprès de Toranaga.

Le seigneur Toranaga a testé la loyauté de John Blackthorne

Arrivé au village de pêcheurs, John Blackthorne découvre son bateau détruit. Il est ensuite emmené, désarmé, auprès de Toranaga.

Mais plutôt que chercher des comptes auprès du seigneur, le pilote demande que cessent les persécutions sur les habitants du village, soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie et d’une attaque contre l’aristocrate.

Après avoir présenté ses excuses pour toutes les offenses passées envers le seigneur, le navigateur explique que sa propre guerre contre les catholiques portugais n’a plus de sens à ses yeux. Il se fiche donc qu’on trouve le traître qui aurait incendié le bateau – et qu’il a identifié en la personne de Mariko, sans savoir que Toranaga est lui aussi impliqué.

Il finit par avouer avoir voulu se servir de l’influence de Toranaga à ses propres fins, avant de finalement estimer que sa bataille contre les portugais n’en valait pas la peine. Puis il tente de se faire seppuku pour protester contre les persécutions des villageois. Pour l’épargner, le seigneur de guerre décide de faire cesser l’enquête sur les traîtres, et ordonne à John Blackthorne de réparer son navire et lui bâtir une flotte.

Yabushige découvre le véritable plan du seigneur Toranaga

Accablé par sa culpabilité, Kashigi Yabushige ne se défendra pas quand on révélera son implication dans l’attaque menant à la mort de dame Mariko. Il acceptera de se tuer, en demandant à Toranaga de l’assister. Une fois seuls, les deux hommes échangeront une dernière fois, et le seigneur dévoilera alors son plan.

On apprend ainsi que le seigneur Toranaga a accepté la négociation de dame Mariko avec les portugais, pour tester la loyauté de John Blackthorne lorsqu’il découvrirait son navire détruit et les villageois persécutés. Il s’est lui-même chargé de donner des consignes pour incendier le pont du voilier, à l’aide de poudre noire.

Mais le plus important concerne ses manigances pour la bataille contre les régents. C’est à sa demande que Mariko s’est rendue à Osaka, pour y périr et préparer le terrain d’une future bataille. Car Toranaga a parfaitement conscience qu’il ne pourrait pas l’emporter face aux régents unis. Sauf que le seigneur a pris un autre élément en compte : dame Ochiba, la mère de l’héritier, et amie d’enfance de Mariko.

Selon les prévisions du samouraï, après les incidents marquant la mort de Mariko, dame Ochiba se lassera de son alliance avec Ishido. Au moment des révélations, la dame a déjà envoyé une lettre en secret à Toranaga pour lui assurer que les troupes de l’héritier resteraient à Osaka et ne participeraient pas aux combats de Sekigahara. Sans les bannières, Ishido ne pourra rien faire et les autres régents lui tourneront le dos, marquant la victoire sans combat de Toranaga.

La guerre de Sekigahara sera donc gagnée sans recourir à la mort de nombreux hommes, uniquement grâce au sacrifice d’une femme, Mariko. Le seigneur Toranaga prévoit ensuite de continuer sur cette voie, pour créer un centre de pouvoir à Edo et lancer une ère de paix. Yabushige comprend où son maître veut en venir : son objectif a toujours été de devenir shogun.

Quant à John Blackthorne, Toranaga confie avoir souvent hésité à lui ôter la vie. Mais le navigateur anglais le fait rire… et ses ennemis “ont besoin de distraction.“

Le dernier au revoir à Mariko et “le rêve dans un rêve“

“Le rêve dans un rêve” se conclut sur deux scènes symboliques. John Blacktorne et dame Fuji adressent un dernier adieu à leurs proches disparus, puis Buntaro, le mari veuf de Mariko, décide d’épauler le navigateur pour sortir l’épave de l’eau.

Touché par le deuil de dame Fuji pour son mari et son fils, décédés au début de la série Shogun, John Blackthorne l’emmène en mer pour qu’elle y répande les cendres de sa famille. La jeune femme peut ainsi enfin tourner la page. Finalement, le navigateur décide lui aussi de jeter la croix qu’il avait conservée de Mariko : on comprend alors que les scènes d’un vieux John Blackthorne ne sont qu’un songe qui ne se réalisera jamais, puisque la croix qui y apparaît a en réalité coulé dans la baie : ce n’est qu’un “rêve dans un rêve“.

Une fois leur rituel accompli, les deux amis regagnent les berges. Vient alors l’étape de la récupération du navire incendié. Alors que l’opération semble échouer, Buntaro rejoint les hommes et propose son aide, signant ainsi la réconciliation entre les deux prétendants de Mariko, autrefois ennemis.

Le tout, sous le regard attentif du seigneur Toranaga, qui se détourne pour observer la baie… et certainement préparer de nouveaux plans pour son futur règne de Shogun. Ce qui ne signifie pas pour autant que la série FX Shogun aura une suite sur Disney+.

