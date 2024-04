Après Shogun sur Disney+, 6 excellentes séries qui vous plairont 

John Blackthorne, dame Mariko et le seigneur Toranaga ont tiré leur révérence dans une conclusion pleine d’émotion, mais il existe d’autres séries susceptibles de vous plaire autant que l’a fait Shogun.

Présentée très tôt comme la nouvelle Game of Thrones, la série Shogun a trouvé son public dès ses premiers épisodes. Son intrigue dévoile un Japon féodal dépouillé de la plupart des clichés qu’on lui attribue généralement dans le divertissement, alors qu’un naufragé anglais doit composer avec une culture qui n’est pas la sienne.

Honneur, règles et instants de méditation jalonneront le chemin de John Blackthorne à travers les intrigues politiques de ce pays si différent de son foyer. Mais le navigateur et les japonais finissent par apprendre à se connaître et s’apprécier au fil des dix épisodes. Malheureusement, les aventures de Blackthorne et Toranaga se sont achevées et une saison 2 est peu probable.

Pour ceux qui n’en auraient pas eu assez d’un Japon plus authentique, de drame historique dans des décors saisissants ou encore de guerriers honorables maniant le katana avec adresse, pas de panique : Shogun n’en a pas l’exclusivité et il existe d’autres séries de qualité, qu’on vous a listées ici.

Shogun, première du nom

paramount pictures corporation

L’intrigue, vous la connaissez : un navigateur s’échoue sur une côte japonaise et se retrouve emporté dans les machinations de samouraïs qu’il peine à comprendre au début, avant de se familiariser avec leur culture.

Car Shogun est avant tout un roman, signé James Clavell et best-seller de son état. Et forcément, quand un livre a du succès, il attire aussi les producteurs pour les petits et grands écrans. C’est ainsi qu’est née la première série donnant vie aux personnages de l’auteur, qui s’est lui-même dit très satisfait du résultat.

Le Temps des samouraïs : les origines sanglantes du Japon

netflix

L’Histoire des samouraïs est riche, mais méconnue et très souvent déformée. Ces nobles guerriers ont pourtant la cote dans les médias, mais les déformations liées à des soucis d’intrigue ou de médiums se répandent et sont parfois prises pour argent comptant. Netflix a décidé de trancher dans le vif en présentant un documentaire qui se veut le plus objectif possible.

À coups de reconstitutions historiques et autres cascades, on nous dévoile le Japon du 16e siècle, soit 100 ans avant les événements de Shogun. Des débuts de Nobunaga à l’ascension puis la fin de Toyotomi Hideyoshi, ce sont de nombreuses batailles et préceptes phares de la culture samouraï qui apparaissent dans les épisodes, portés par des figures emblématiques dont on ne connait parfois que le nom.

Frontier

netflix

Après l’avoir découvert dans Game of Thrones dans le rôle du khal Drogo, les spectateurs ont pu retrouver Jason Momoa dans Frontier. La série adopte plusieurs points de vue pour inscrire son intrigue dans l’Amérique du Nord du 18e siècle et ses luttes violentes pour le commerce de la fourrure. Entre nouveaux arrivants, autochtones et opportunistes, mieux vaut se méfier des haches dans cette partie du monde.

Les côtes japonaises de Shogun sont loin, très loin… mais pas tant que ça, en fait. Car Frontier, en plus de revenir elle aussi sur une période iconique et pourtant peu connue, a été tournée dans le même pays que la série de samouraïs : le Canada. La région n’est pas tout à fait la même, mais l’image grise et sombre et les paysages sauvages ne manqueront pas de rappeler certains moments impressionnants aux spectateurs.

Tokyo Vice

max/canal+

À Tokyo, Jake Adelstein, jeune reporter américain âgé de 24 ans, intègre le pôle de police et justice du plus grand quotidien japonais. Il collabore avec la police locale mais se sait écarté des affaires les plus importantes. Jusqu’à ce que la mafia locale le contacte : il devient alors un interlocuteur pour les yakuzas, à ses risques et périls.

Tokyo Vice offre un regard différent du Japon, cette fois à une époque bien plus contemporaine. Les samouraïs cèdent leur place aux yakuzas dans la série de J.T. Rogers, mais l’objectif reste le même : on fait de son mieux pour raconter un drame se débarrassant des clichés populaires qui collent à la peau d’une figure mythique du pays du soleil levant. Et le résultat vaut le coup d’oeil.

Westworld

hbo

Les films, séries et jeux vidéo ne vous suffisent plus pour vous immerger dans vos époques préférées ? Pourquoi ne pas faire un tour du côté de Westworld, le parc d’attractions grandeur nature ? C’est en tout cas ce qui est proposé aux personnages de la série HBO : des clients payent le prix fort pour évoluer en toute sécurité dans des moments clé de l’Histoire de l’humanité, animés par des androïdes jouant le rôle de PNJ (Personnages Non Joueurs). Mais le problème avec l’Intelligence Artificielle, c’est qu’elle arrive parfois à développer sa propre conscience.

Si la première saison de Westworld s’intéressait avant tout au Far West, la deuxième a fait la part belle aux samouraïs. Et qui de mieux pour incarner un guerrier, que l’acteur Hiroyuki Sanada, également interprète de Toranaga dans Shogun ? Il faut dire que la carrière du comédien est aussi remplie qu’il brille à l’écran. Et sa présence dans la saison 2 du programme HBO a été plus que bienvenue pour rajouter du prestige à un casting déjà très solide.

Blue Eye Samurai

netflix

Mizu parcourt le Japon à la recherche de quatre étrangers qui vivent illégalement dans le pays. Son désir de vengeance la pousse à croiser le fer avec quiconque se mettra en travers de sa route, et les candidats seront nombreux. Car la guerrière est elle-même métisse, un détail qui n’en est pas un à ses yeux comme à ceux des autres.

Blue Eye Samurai s’inscrit à une période très particulière du Japon, durant laquelle toute personne étrangère avait l’interdiction formelle de poser le pied dans le pays. Ce repli sur soi, appelé Sakoku, est né au 17e siècle sous la dynastie du shogunat Tokugawa (les héritiers de Tokugawa Ieyasu, le seigneur qui a inspiré Yoshii Toranaga dans Shogun.)

La série d’animation de Michael Green (scénariste de Blade Runner 2049 et Logan) et sa femme Amber Noizumi ne se contente pas de nous offrir une intrigue crue et froide : les spectateurs ont avant tout droit à des personnages parfaitement écrits, des images superbes, et surtout des combats à la chorégraphie irréprochable.