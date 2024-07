Préparez-vous, car Cobra Kai est sur le point de faire son grand retour. Et alors que la saison 6 ne doit normalement sortir que dans quelques jours, vous pouvez dès à présent regarder les huit premières minutes de l’épisode 1.

Si vous n’êtes pas encore à jour, ne paniquez pas, car la saison 6 de Cobra Kai sera divisée en plusieurs parties sur Netflix, ce qui signifie qu’il n’y a que la première partie de la nouvelle saison qui sortira le 18 juillet.

L’article continue après la publicité

Et alors que de nombreux fans sont impatients de retrouver le dojo de l’Aigle Vénimeux du sensei Johnny Lawrence (William Zabka) d’un côté et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et son dojo Miyagi-Do de l’autre, la plateforme de streaming a préparé une petite surprise pour les plus impatients d’entre vous. En effet, vous pouvez dès à présent découvrir les huit premières minutes de la saison 6, et ce via une vidéo publiée discrètement sur leur site.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme nous le savons, la saison 6 de Cobra Kai commence avec les membres des dojos rivaux — existants et déchus — alors qu’ils tentent de vivre en harmonie tous ensemble. Avec la récente bande-annonce publiée au début du mois, les fans ont notamment pu voir le retour d’un grand méchant de la franchise Karaté Kid. Mais c’est loin d’être la seule surprise que nous réserve la nouvelle saison.

L’article continue après la publicité

Miguel (Xolo Maridueña), Robby (Tanner Buchanan) et d’autres élèves s’entraînent pour le Sekai Taikai, et les enjeux sont incroyablement élevés. Dans les premières minutes de l’épisode 1, Daniel dit à sa femme Amanda (Courtney Henggeler) que ce sera la fin de ses fonctions de sensei à temps plein, qualifiant le tournoi de karaté comme étant son “chant du cygne.”

L’article continue après la publicité

Lors d’un entretien avec Tudum, l’acteur Ralph Macchio a expliqué : “C’est le temps de la paix dans la vallée. Tout le monde a l’impression qu’un chapitre est clos, et nous pouvons envisager de travailler ensemble pour créer la meilleure expérience Sekai Taikai pour nos élèves.”

L’article continue après la publicité

“Silver est en prison. Tout le monde a ouvert les yeux sur la tromperie qui s’est produite, et le grand méchant est hors d’état de nuire,” approuve William Zabka.

“L’ouverture de la saison 6 en est le résultat. C’est le lendemain de la tempête, et le soleil brille, tout le monde a repris le cours de sa vie. L’école est ouverte et la vie continue.”

L’article continue après la publicité

Les allusions au temps de paix ne sont pas simplement là pour reprendre la série sur une bonne note, c’est un véritable easter eggs de la nouvelle saison de Cobra Kai. Cela renvoit directement au titre même de l’épisode 1, qui s’intitule “Peacetime in the Valley” (ou “La vallée apaisée” en VF).

L’article continue après la publicité

Tout semble rose pour le moment, mais le co-créateur de la série, Josh Heald, laisse entendre que le danger est proche.

“Sensei Kreese [Martin Kove] rejoint Kim Da-Eun [Alicia Hannah-Kim] et va former un dojo de combattants coréens à l’image de Cobra Kai,” dit Heald. “Faites attention, car de l’autre côté du monde, de sombres forces se profilent.”

L’article continue après la publicité

Comme mentionné un peu plus haut, la bande-annonce de la saison 6 avait également laissé entrevoir le retour de Kreese, un antagoniste emblématique de la franchise et qui a retrouvé un rôle majeur dans les premières saisons de la série dérivée. Mais les fans devront attendre le 18 juillet pour découvrir ce que cela pourrait signifier pour l’ultime saison de Cobra Kai.

L’article continue après la publicité

Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie de la saison 6 de Cobra Kai. Et pour celles et ceux qui cherchent d’autres nouveautés à se mettre sous la dent, découvrez notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.