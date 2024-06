La saison 3 de Spy x Family est confirmée, les fans se préparent à un arc déchirant

C’est officiel, l’anime Spy x Family a bien été renouvelé pour une troisième saison par le biais d’un nouveau visuel de la famille Forger.

Une saison 3 paraissait inévitable, le succès de Spy x Family ne cessant de croître du côté des lecteurs comme des spectateurs, mais très peu de détails concrets la concernant n’avaient encore été révélés. Un événement Anime Extra Mission au Japon a cependant tout clarifié le 9 juin 2024 : de nouveaux épisodes de l’anime sont bien en production !

Presque aucune autre information n’a été dévoilée. Il est ainsi difficile de déterminer qui travaille à la création des prochaines aventures de la famille Forger, et plus important encore, nous n’avons pas encore de date de sortie.

Mais un premier visuel rempli d’indices a tout de même été partagé, montrant Anya et Bond blottis ensemble, endormis dans la chambre de la petite télépathe. La scène, du responsable des designs de personnages Kazuaki Shimada, est illuminée par plusieurs sources lumineuses formant une étoile autour d’Anya.

Compte tenu de l’accueil positif auquel le long-métrage Spy x Family Code: White a eu droit dans les salles de cinéma, la saison 3 semblait toujours plus certaine. Le film d’animation montrait la famille Forger en vacances de Noël, dans un voyage qui se terminait par l’heureuse préservation de la paix dans le monde.

Mais après cette courte pause, l’annonce d’une saison 3 signifie aussi que la narration reprendra celle de l’adaptation du manga de Tatsuya Endo. Et avec elle, un arc que les spectateurs redoutent pour son aspect plus triste que les précédents.

“L’histoire de Loid va me faire pleurer une fois animée,” a ainsi commenté un fan sur le fil Reddit dédié à l’annonce de la nouvelle saison. Un avis que l’on retrouve chez un autre internaute, qui offre davantage de précisions sur l’arc à venir : “On va découvrir son histoire et comment il est devenu espion, et on peut dire que c’était plutôt déchirant. Littéralement les horreurs de la guerre et la progression vers l’Opération Strix.”

En plus d’en dévoiler davantage sur Loid, la prochaine saison adaptera l’arc du Cirque Rouge (ou “Red Circus“), dans lequel Anya doit empêcher une catastrophe alors que son bus scolaire est pris en otage lors d’un voyage avec l’école. Un bus qu’on peut d’ailleurs apercevoir dans le coin inférieur droit du premier visuel.

En attendant d’avoir une date précise pour la suite de la série, vous pouvez aller consulter notre guide pour découvrir les prévisions et théories concernant la saison 3 de Spy x Family, ou encore vous tourner du côté des sorties animes de ce mois-ci.

