La saison 2 de Tower of God a enfin commencé, et les fans sont déjà impressionnés par les améliorations apportées par rapport à la saison précédente.

L’attente a été longue pour la saison 2 de Tower of God. En effet, les fans ont dû patienter pendant 4 ans avant de pouvoir découvrir la suite de l’anime, avec plusieurs facteurs tels que la pandémie mondiale et un changement de studio ayant contribué à son retour tardif.

Mais les fans sont ravis de pouvoir retrouver Bam, et celles et ceux qui connaissent le manhwa semblent être plus que conquis par les nouveaux épisodes, notamment parce qu’ils adaptent mieux l’œuvre d’origine par rapport à la première saison.

Dans une publication sur Reddit comparant diverses scènes de la saison 2 du manhwa avec le premier épisode de la nouvelle saison de l’anime, les fans sont alors revenus sur ce qu’ils apprécient vraiment dans cette nouvelle saison. “J’aime que la saison 2 semble plus fidèle à l’original même avec un rythme similaire à la saison 1, mais je ne veux pas non plus que ce soit juste un webtoon avec des bouches qui bougent et un doublage à part les scènes de combat”, a déclaré un internaute.

“Déjà bien meilleure que la saison 1 à mon avis. Ils ont gardé ça propre sans enlever autant de choses, et jusqu’à présent, ce n’était pas aussi mauvais en ce qui concerne les changements que je n’aime pas”, a déclaré un autre.

La première saison de Tower of God, bien que suffisamment bonne pour justifier une suite, a échoué dans certains domaines, car des scènes ont été réduites et la qualité globale n’a pas été maintenue tout au long de chaque épisode.

The Answer Studio a réussi à rectifier ce problème en prenant la relève de Telecom Animation Film (qui était en charge de la saison 11), ce qui conduit à croire que l’équipe créative a pour ambition de suivre plus fidèlement le manhwa de SIU.

“Ravi de voir un réel effort pour adapter l’histoire par rapport à la saison 1, en changeant des choses qui ont du sens du point de vue de l’anime au lieu de changer des choses pour faire des économies”, a ajouté un internaute.

La grande question est de savoir si le studio pourra maintenir une telle qualité tout au long de la saison. Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 de Tower of God. Et pour être sûr de ne pas manquer les prochaines nouveautés, découvrez notre liste des animes de l’été 2024.