One Piece sur Netflix : la saison 3 de la série live-action teasée par un acteur

Alors que la saison 2 n’est toujours pas sortie, il semble que l’aventure des Chapeaux de Paille soit loin d’être terminée : l’une des stars de la série en prise de vue réelle a laissé entendre que la saison 3 de One Piece était déjà assurée.

La série en live-action de One Piece par Netflix a réussi à dépasser le scepticisme généralisé et s’est trouvé un public solide parmi les abonnés de la plateforme de streaming. Reprenant la légèreté du manga d’Eiichiro Oda en s’appropriant ses codes pour cette nouvelle itération de Luffy et compagnie, le résultat s’est avéré convainquant.

Suffisamment en tout cas pour que Netflix annonce une saison 2, qui se révèle peu à peu aux spectateurs. Mais la série sera loin de se contenter de deux chapitres, à en croire l’un de ses acteurs. En effet, Brashaad Mayweather, l’interprète de Patty dans One Piece, a mentionné durant une interview que la saison 3 était elle aussi en développement.

D’après l’acteur, les deux saisons seraient tournées l’une après l’autre, sans marquer de pause en attente d’une éventuelle validation : “Ils tournent deux saisons, la 2 et la 3, et ça commence bientôt,” a-t-il ainsi annoncé dans un extrait vidéo, publié par OPLA News.

Attention toutefois : d’après le média, l’acteur pourrait se tromper. Sans compter que Netflix n’a pas encore confirmé l’information, qui doit donc encore être prise avec des pincettes. Mais l’acteur semble malgré tout sûr de lui, alors qu’il parle d’une scène de flashback avec Patty, qu’il espère voir figurer au montage final.

À ce stade, seule la saison 2 de One Piece en live-action a été confirmée de manière officielle. Rien n’a été validé par Netflix pour une saison 3, et il est aussi possible que la deuxième soit divisée en deux parties. La pratique est en effet courante chez le géant du streaming, qui l’a appliquée sur The Witcher, Stranger Things ou encore la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Ce qui pourrait alors expliquer une éventuelle confusion de la part de Brashaad Mayweather.

Mais il reste évident que la plateforme n’a pas l’intention d’abandonner la franchise One Piece. Outre la série en prise de vue réelle, Netflix propose également l’emblématique anime qui a commencé l’arc Egghead. Le géant du streaming a aussi lancé un projet de remake de l’anime, en collaboration avec le studio WIT (L’Attaque des Titans).

Nous mettrons cet espace à jour lorsque davantage d’informations auront été partagées sur une possible saison 3 de One Piece en live-action chez Netflix.