Shogun compte déjà comme l’une des séries les plus acclamées de l’année : y aura-t-il un épisode 11 du drame historique ?

Tirée du roman très populaire de 1975 de James Clavell, la série Shogun se présente comme un drame historique se déroulant au début du 17e siècle au Japon. Cosmo Jarvis y incarne John Blackthorne, un navigateur anglais échoué près d’un petit village, et qui se retrouve bien malgré lui empêtré dans des intrigues politiques qui le dépassent.

Diffusée sur Disney+ pour le public français, la série FX a reçu des critiques élogieuses dès ses premiers épisodes, la propulsant selon beaucoup au même rang que Game of Thrones. Et le public était au rendez-vous, puisque plus de 9 millions de personnes ont suivi le pilote dans le monde.

L’épisode 10, intitulé “Le rêve dans un rêve“, est sorti le 23 avril 2024 : peut-on encore attendre un onzième volet pour voir la consécration du seigneur Toranaga en tant que shogun ?

Y aura-t-il un épisode 11 de Shogun ?

Non, il n’y aura pas d’épisode 11 de Shogun. La série comporte 10 épisodes, et elle s’est terminée cette semaine avec le final, “Le rêve dans un rêve“.

Pour le moment, rien ne dit qu’une saison 2 est prévue : malgré le succès critique et commercial, FX n’a pas émis le vœu de renouveler sa série. Pour une interview auprès de The Hollywood Reporter, les showrunners Rachel Kondo et Justin Marks avaient estimé avoir “mené l’histoire jusqu’à la conclusion du livre et mis un point final à ce récit.” Shogun de James Clavell n’ayant pas de deuxième tome, il ne faut donc pas s’attendre à une suite.

Toutefois, le roman est le premier d’une saga littéraire portant sur l’Histoire de l’Asie par l’auteur. Et si les autres volumes ne traitent plus du seigneur Toranaga et John Blackthorne, ils pourraient également intéresser des créateurs à la recherche de drames à adapter pour le petit écran. On pourrait ainsi envisager de retrouver les showrunners à la barre de projets reprenant les romans ci-dessous :

Un Caïd (ou King Rat), paru en 1962 et parlant du Japon de 1945

Taï-Pan, paru en 1966 et démarrant son intrigue en 1841, après la première guerre de l’opium.

La Noble Maison paru en 1981 et s’inscrivant dans le Hong Kong de 1963.

Whirlwind paru en 1986 et parlant de l’Iran au début de l’année 1979.

Gai-Jin paru en 1993, revient sur la suite de Taï-Pan, lançant son histoire au Japon vingt ans après les événements du deuxième roman de James Clavell (soit en 1862).

En attendant, les 10 épisodes de Shogun sont tous disponibles sur Disney+ en France.