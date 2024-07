La saison 3 de Jujutsu Kaisen tease déjà l’animation magistrale d’un personnage

La saison 3 de Jujutsu Kaisen ne sortira pas tout de suite, mais le réalisateur de la saison 2 sait déjà quel personnage il a le plus hâte d’animer.

Depuis l’excellente adaptation de l’arc du Drame de Shibuya par l’anime, l’attente de la saison 3 de Jujutsu Kaisen ne fait que grandir. Et la suite promet elle aussi son lot d’intrigues aussi sombres que prenantes, le tout porté par des combats toujours aussi impressionnants. Entre l’arc de l’Exécution de Yuji et celui de la Traque Meurtrière, les spectateurs auront en effet à boire et à manger du côté de l’action.

Il y a pourtant un personnage en particulier qui suscite plus d’attente que les autres : il s’agit de Maki Zenin, protagoniste clairement sous-coté de la série. Après une rencontre compliquée face à Jogo dans le Drame de Shibuya, la jeune femme va survivre, et sacrément évoluer. Son nouveau design avait déjà été teasé par un animateur de l’anime, mais c’est maintenant le réalisateur de la saison 2, Shota Goshozono, qui a fait part de son enthousiasme à l’idée d’animer le personnage.

Le réalisateur de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a en effet assisté à l’Anime Expo 2024, et a participé à une session de questions/réponses pour s’exprimer sur la série. C’était alors l’occasion de mentionner qu’il attendait avec impatience d’animer Maki pour la prochaine saison.

“Le réalisateur de la saison 2 de JJK, Shota Goshozono (Gosso), dit qu’il a particulièrement hâte d’animer Maki dans la saison 3“

Dans le manga de Gege Akutami, Maki Zenin réapparaît changée dans le chapitre 144, et son look fait clairement l’unanimité : loin des canons de beauté généralement imposés aux femmes dans l’univers des exorcistes, la jeune femme se démarque par sa puissance, et ses scènes de combat n’en sont que plus phénoménales. Pour l’anecdote, les rares fois où l’auteur a eu du mal à suivre le rythme dans la publication de son manga et a dû présenter des dessins moins travaillés, c’était sur des chapitres la concernant. À croire que le personnage demande davantage d’efforts que les autres…

Le studio MAPPA n’a pas encore précisé si Shota Goshozono sera à nouveau réalisateur sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen, mais l’artiste a bien confirmé faire partie de l’aventure en tant qu’animateur. Et sur les réseaux sociaux, un traducteur réputé a également rapporté d’autres propos du réalisateur, qui affirme avoir hâte de donner vie à une deuxième scène bien précise : celle dans laquelle Yuta apparaît et surprend Yuji, Choso et Naoya par sa présence.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen se fait discrète pour le moment, et aucune date de sortie n’a encore été partagée : mieux vaut s’attendre à une diffusion en 2025, dans le meilleur des cas.

