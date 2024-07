Nous sommes maintenant dans la phase finale, avec Cobra Kai approchant rapidement de son apogée. Voici comment la dernière saison commence, avec un résumé des cinq premiers épisodes de la saison 6 de la série Netflix.

La dernière saison de Cobra Kai est également la plus longue, puisqu’elle est divisée en trois parties qui sortiront entre l’été 2024 et 2025, comme l’explique notre calendrier de sortie des épisodes. Les fans avaient déjà pu avoir un petit aperçu de la nouvelle saison en début de semaine, avec les huit premières minutes de l’épisode 1 de la saison 6 qui avaient été partagées en ligne.

Ce spin-off de la série de films Karaté Kid a été un succès retentissant pour Netflix depuis que la plateforme a acquis les droits de la série qui, rappelons-le, a fait ses débuts sur YouTube. On retrouve ainsi la star de la franchise Ralph Macchio qui incarne un Daniel LaRusso plus mature, mais aussi William Zabka de retour dans le rôle de Johnny Lawrence.

Le duo voit rarement les choses du même œil, se disputant – et parfois même se battant – à travers les cinq premières saisons. Mais après de nombreuses péripéties, les deux senseis ont décidé de travailler conjointement alors que nous avançons dans la saison 6, et voici comment cela se déroule. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur les épisodes de la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai !

Cobra Kai Saison 6 Épisode 1 : ‘La vallée apaisée’

Faisant alors suite aux évènements survenus à la fin de la saison 5, la saison 6 de Cobra Kai démarre avec les senseis LaRusso et Lawrence qui entraînent leurs élèves en vue du fameux Sekai Taikai, un tournoi mondial de karaté.

Mais d’abord, ils doivent se mettre d’accord sur le nom qu’ils vont choisir pour leur dojo commun. Et cela ne sera pas une mince affaire, puisque d’un côté Johnny souhaite rester fidèle à son dojo Eagle Fang (ou l’Aigle Venimeux en VF), et de l’autre Daniel veut que le nom et l’héritage de M. Miyagi perdurent. Vous l’aurez compris, cela va donc raviver les tensions entre les deux, qui vont recommencer à se disputer.

Mais chez les adolescents, les choses semblent s’être nettement améliorées, puisque Miguel Diaz et Robby Keene font désormais bel et bien partie de la même famille. Mais le véritable changement notoire concerne Sam LaRusso et Tory Nichols, qui semblent enfin avoir mis de côté leurs différends.

Toutefois, Robby tient à arranger les choses avec le jeune Kenny Payne, mais ce dernier a encore de la rancœur envers son ancien mentor. Et alors que le fils de Johnny va pour s’excuser, il va découvrir que Shawn, le grand frère de Kenny, est sorti de détention, et lui fait comprendre de laisser son frère tranquille.

Mais Robby est déterminé à ne pas abandonner Kenny, et c’est pourquoi il décide d’insister, donnant ainsi lieu à une bagarre dans un batting center, bien que cela soit rapidement réglé grâce à l’intervention de Sam, Tory et Miguel.

Johnny finit par céder concernant le nom du dojo, avec les élèves et les enseignants laissant de côté les querelles du passé pour qu’ils puissent avoir “un seul but” et être “une seule équipe” et ainsi faire partie “d’un seul dojo”.

L’épisode se termine avec le grand méchant de Karaté Kid, à savoir John Kreese, réapparaissant et promettant que “Cobra Kai est de retour”.

Netflix

Saison 6 Épisode 2 : ‘Le prix’

Le deuxième épisode met principalement l’accent sur les protagonistes et les antagonistes se préparant à différents niveaux, avec une grande partie de l’épisode qui se concentre sur Kreese.

On apprend alors que Maître Kim, le sensei de John, est toujours en vie. Il critique son ancien élève pour toujours se concentrer sur “la récompense”, avant de l’envoyer en mission dans la jungle pour trouver un couteau perdu dans une grotte. En arrivant sur place, il est mordu par un serpent, entraînant alors des flashbacks de son expérience passée à la guerre, et dit à une vision de Johnny qu’il ne lui montrera plus jamais de pitié.

C’est grâce à cette expérience que lui vient l’épiphanie, Kreese découvrant que sa faiblesse était, est, et sera toujours Johnny Lawrence, à moins qu’il ne fasse quelque chose à propos de son ancien élève. C’est pourquoi il tue Lawrence dans sa vision, tue le serpent pour de vrai, et en ressort en ayant compris que ce n’est pas la récompense qui compte, mais “d’éliminer ce qui fait obstacle”.

L’épisode n’est pas uniquement centré sur Kreese, puisqu’on peut également voir les jeunes adolescents préparer l’après-lycée, avec Miguel qui compte postuler à Stanford, tandis que Demetri Alexopoulos déclare qu’Eli Moskowitz (aka Hawk) et lui rêvent d’intégrer le MIT depuis des années. On verra notamment le trio se rendre à une fête universitaire où ils reverront d’anciens visages familiers, ce qui donnera lieu à une bagarre avec d’autres étudiants.

Pendant ce temps, Johnny doit trouver un nouveau logement pour sa famille recomposée, et c’est pourquoi il va aller visiter des maisons avec Chozen Toguchi. Mais sensei Lawrence admet avoir des difficultés financières vu qu’il n’a pas d’emploi. Il finit alors par en trouver un chez Daniel et sa concession automobile, après avoir vendu une voiture avec une rapidité et une facilité pour le moins déconcertante.

Saison 6 Épisode 3 : ‘La nuit porte conseil’

Kreese met en pratique les leçons qu’il a apprises dans l’épisode 2 à travers un entraînement Cobra Kai plus intense, précis et exigeant. Un élève en particulier attire son attention : Kwon Jae-Sung, un combattant prometteur qui ne montre aucune pitié, mais qui aussi très indiscipliné.

Les leçons de Kreese deviennent toutes axées sur la punition, car “seule la douleur révèle un champion”. Il va notamment donner un conseil très spécifique à Kwon : “Prends toute cette colère en toi, et donne-lui un but.” Cela aboutit à ce que Kwon batte Yoon Do-Jin, le meilleur élève et son principal rival, lui permettant ainsi de porter le “geum baeji”.

Johnny passe une journée assez étrange de son côté, organisant une soirée pyjama dans l’espoir que cela provoque une dispute entre Sam et Tory, et qu’elles retrouvent ainsi leur niaque d’avant. Mais malgré les cookies, les soins du visage, et les batailles de polochons, il y a peu de conflits, du moins jusqu’à ce que les filles commencent à se disputer dehors. Mais la dispute va se terminer aussi vite qu’elle a commencé, les deux ayant gagné en maturité et ayant pris conscience de leurs erreurs passées.

Quant à Daniel, en rangeant les affaires de M. Miyagi, il trouve une mystérieuse malle sous le plancher dont il ignorait totalement l’existence. En l’ouvrant, il découvre un article de journal sur une violente agression et le vol d’un collier, le principal suspect étant un certain Keisuke Miyagi. Daniel trouve également un passeport avec un nom et une date de naissance différents de ceux qu’il connaissait.

Il y a aussi une adresse, qui s’avère être un club de boxe, dans lequel M. Miyagi était autrefois associé. Un autre pan inconnu du passé de Miyagi se dévoile, ce qui signifie que le mystère autour du mentor de Daniel ne fait que s’approfondir.

Enfin, nous apprenons quel sera le lieu où se déroulera le Sekai Taikai, à savoir Barcelone, en Espagne. Mais les protagonistes apprennent une autre nouvelle bien moins réjouissante. En effet, seuls six combattants peuvent concourir pour chaque dojo, ce qui signifie que de nombreux élèves de Miyagi-Do ne pourront pas y participer.

Netflix

Saison 6 Épisode 4 : ‘Outsiders’

Alors que les trois premiers épisodes ont présenté plusieurs intrigues, l’épisode 4 se concentre davantage sur le dojo Miyagi-Do et sur la manière dont Daniel et Johnny vont sélectionner le top 6, soit les six combattants qui participeront au Sekai Takai. Et pour cela, ils font appel à un autre sensei, à savoir Mike Barnes, le méchant de Karaté Kid 3 (1989) que l’on a pu revoir dans la saison 5 de Cobra Kai.

Mike va alors mettre les jeunes élèves à rude épreuve, testant leur force, leur vitesse, leur endurance et leur esprit d’équipe. Et alors que la compétition entre eux s’intensifie, les amitiés vont laisser place à la rivalité, chacun voulant montrer l’étendue de ses capacités. C’est particulièrement le cas de Devon Lee, contrariée que ses talents soient négligés et qui a le sentiment d’être “exclue et à la traîne”.

Mais la frustration ne se ressent pas que chez les élèves. Fidèle à lui-même, Johnny veut s’assurer que ses protégés aient toutes les chances de leurs côtés, et c’est pourquoi il décide de rendre visite à Mike. Alors qu’il venait au départ pour s’excuser d’avoir interféré dans sa sélection, les deux vont finalement laisser parler leurs poings.

C’est grâce à cela que certains candidats auront droit à une nouvelle épreuve pour faire leurs preuves dans une chasse au drapeau dans la forêt. Parmi les quatre concurrents restants, à savoir Demetri, Hawk, Devon et Kenny, seuls deux seront sélectionnés pour faire partie des six participants au Sekai Taikai. Finalement, c’est Demetri et Devon qui l’emportent, rejoignant ainsi Sam, Tory, Miguel et Robby dans le top 6.

L’épisode se termine avec Daniel doutant de la qualité de l’équipe, et déclarant qu’ils n’ont aucune idée de ce qui les attend là-bas. Mais au début de l’épisode, Mike avait prévenu les élèves concernant le Sekai Taikai, déclarant que ceux qui y ont participé ont “vécu des choses horribles”, qualifiant alors le tournoi d’intense et d’imprévisible, et dans lequel des “gens sont morts”.

Netflix

Saison 6 Épisode 5 : ‘Best of the Best’

Le final de la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai voit un moment tragique pour un des protagonistes, lorsque Tory trouve sa mère inconsciente sur le sol de la maison. On apprend alors qu’elle est décédée, et ce alors que son état semblait pourtant s’être amélioré dernièrement. Cet ascenceur émotionel va plonger Tory dans un état mêlant rage et tristesse, ce qui fait les affaires de Kreese, qui est réapparu devant elle au tout début de l’épisode.

Daniel et Johnny ne sont pas sur la même longueur d’onde, encore une fois, alors que Lawrence entraîne les enfants en utilisant des bouteilles de bière, des mannequins racistes, et des extraits d’Alex Grady dans Best of the Best 2 (1993). Mais lorsqu’il découvre que Daniel lui a menti concernant l’entraînement des jeunes, cela va entraîner une énième dispute, avec Johnny qui décide de quitter son travail chez la concession de Daniel.

Afin de déterminer qui seront les deux capitaines de Miyagi-Do, un combat opposant Robby et Miguel d’un côté et Sam et Tory de l’autre a lieu. Chez les garçons, c’est Robby qui l’emporte, faisant donc de lui le capitaine de l’équipe masculine. Ayant appris la tragique nouvelle concernant le décès de la mère de Tory, Daniel décide d’arrêter le combat entre sa fille et Tory. Cela déclenche une autre dispute Lawrence-LaRusso, dans laquelle Johnny traite Miyagi de menteur et de voleur, et Daniel réagit en le frappant.

“Quand on aura gagné, toi et moi, ce sera terminé, pour de bon,” s’exclame Johnny (bien que nous ne le croyions pas vraiment). Tory, qui est partie en déclarant qu’elle arrêtait (laissant à penser qu’elle parlait du karaté), est finalement remplacé par Hawk dans le top 6.

Il reste juste le temps pour deux autres révélations : Daniel trouve l’emblème du Sekai Taikai sur un bandeau dans la malle de M. Miyagi, suggérant que son vieil ami a lui aussi participé au tournoi autrefois.

L’équipe atterrit à Barcelone, entre dans l’arène, et se retrouve face à ses adversaires du monde entier. Cela comprend également Kreese et son équipe Cobra Kai, ainsi que leur toute nouvelle recrue : Tory !

Les membres de Miyagi-Do n’en croient pas leurs yeux, et l’épisode se termine avec Kreese qui déclare : “Que le tournoi commence.”

La partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai est disponible dès à présent sur Netflix. Vous pouvez également découvrir notre liste des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.

